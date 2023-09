NASA läbipaistvuse puudumine kosmosestardisüsteemi raketiprogrammi kulude osas

Valitsuse aruandlusameti (GAO) hiljutisest aruandest selgub, et NASA-l puudub läbipaistvus oma kosmosekäivitussüsteemi (SLS) raketiprogrammi tegelike kulude osas. Aruandes uuritakse miljardeid dollareid, mis on eraldatud massiivse raketi arendamiseks, mille esmastarte oli edukas 2022. aasta lõpus Artemis I missiooniga. Üllatuslikult tunnistasid NASA ametnikud, et rakett on liiga kallis, et toetada selle Kuu-uuringuid. Artemise programmist.

Üks peamisi GAO väljendatud murekohti on NASA otsus mitte mõõta erinevate SLS-raketielementide tootmiskulusid. Selle asemel kavatseb NASA jälgida tootmiskulusid ja taskukohasust viieaastase hinnangu kaudu, mida aruanne peab kulude mõõtmiseks aja jooksul "halvadeks tööriistadeks".

Lisaks rõhutatakse aruandes, et NASA kuluprognoosid ei võta arvesse Artemise missioonide viivitusi. Artemis II meeskonnaga lend ümber Kuu ei käivitu tõenäoliselt enne 2025. aastat, kuna meeskonnaga maandumine Artemis III-le võib tõenäoliselt veelgi hilineda. Sellest hoolimata väidavad mõned NASA ametnikud, et need viivitused ei mõjuta programmi kuluhinnangut, mis tundub küsitav.

Jätkusuutmatute kulude probleemi lahendamiseks on NASA ametnikud tunnistanud vajadust parandada SLS-programmi taskukohasust. Nad on välja toonud neljaetapilise plaani kulude vähendamiseks, sealhulgas lennugraafiku stabiliseerimine, õppimiskõvera tõhususe saavutamine, innovatsiooni soodustamine ja omandamisstrateegiate kohandamine. Konkreetseid kulude kokkuhoiu eesmärke pole aga määratletud.

Kuigi NASA ülemääraste kulude tunnistamine on kiiduväärt, tekitab raport kahtlusi, kas nad suudavad kulusid tõhusalt kontrollida. Isegi kui püütakse vähendada mootorikulusid 30%, jäävad SLS-i rakettmootorid kommertsturul olevate mootoritega võrreldes oluliselt kallimaks.

Kokkuvõttes toob GAO aruanne esile läbipaistvuse puudumise NASA SLS-i raketiprogrammi kuluprognoosides. Kuigi NASA tunnistab vajadust tegeleda taskukohasuse probleemiga, tuleb veel näha, kas nad suudavad kulusid tõhusalt kontrollida ja muuta programm pikas perspektiivis jätkusuutlikuks.

Allikad:

Mõisted:

1. Valitsuse aruandlusamet (GAO): Ameerika Ühendriikide valitsusasutus, mis vastutab maksumaksja dollarite kasutamise läbipaistvuse ja vastutuse tagamise eest.

2. Space Launch System (SLS): NASA poolt välja töötatud üliraske tõstevõimega kanderakett, mida kasutatakse süvakosmose uurimise missioonide jaoks, sealhulgas Artemise programmis.

3. Artemise programm: NASA algatus saata astronaudid 2024. aastaks Kuule ja luua jätkusuutlik Kuu uurimine.