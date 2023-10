NASA Europa Clipper missioon Jupiteri mõistatusliku Kuu uurimiseks

NASA on võtnud ette murrangulise missiooni, et uurida Euroopas asuvat Jupiteri jäist kuud. Europa Clipperi missiooni eesmärk on hinnata Kuu elamiskõlblikkust, navigeerides Jupiterit ümbritsevas ekstreemses kiirguskeskkonnas. Kosmoselaeva pardal olevate tundlike elektrooniliste instrumentide kaitsmiseks on NASA insenerid välja töötanud uuendusliku lahenduse.

Selle asemel, et iga komponenti eraldi varjestada, mis suurendaks kosmoselaeva kaalu ja maksumust, on NASA ehitanud peaaegu ühe sentimeetri paksuse alumiiniumvõlvi. See võlv toimib kaitsekilbina, vähendades kiirgustaseme elektroonika jaoks vastuvõetavate piirideni. Võlvi edukas sulgemine tähistab missiooni arengu olulist verstaposti.

„Võlvi sulgemine tähendab, et meil on kõik vajalikud komponendid kindlalt paigas. Oleme nüüd valmis jätkama, ”ütleb NASA Lõuna-California reaktiivmootori labori (JPL) Europa Clipperi lennusüsteemi halduri asetäitja Kendra Short.

Jupiteris, mille magnetväli on Maa omast 20,000 XNUMX korda tugevam, on kiiresti pöörlev tuum, mis tekitab võimsaid kiirgusvöösid. Need vööd, mis on isegi tugevamad kui Maa Van Alleni kiirgusvöö, püüavad kinni suure energiaga osakesed. Kosmoselaev Europa Clipper peab taluma pidevat nende osakeste pommitamist, mis võivad pardal olevaid elektriseadmeid häirida.

Selle asemel, et siseneda Euroopa ümber parkimisorbiidile, tiirleb kosmoselaev ümber Jupiteri enda ümber. Gaasihiiglasest ja selle kiirgusvöödest eemaldudes saab kosmoselaev turvaliselt läheneda Europale, et sooritada mitmeid möödalende kogu missiooni jooksul. See strateegiline lähenemisviis võimaldab teadlastel uurida Kuu mõistatuslikku pinda ja koguda olulisi andmeid.

Missiooni Europa Clipper käivitamine on kavandatud 2024. aasta novembriks. Kuna NASA on taevakehade uurimise uute meetodite teerajaja, tõotab see erakordne missioon avada Euroopa saladused ja anda täiendavaid teadmisi maavälise elu potentsiaalist meie päikesesüsteemis.

FAQ

1. Miks NASA lõi Europa Clipperi missiooni jaoks varahoidla?

NASA ehitas varakambri, et kaitsta kosmoseaparaadi Europa Clipper tundlikke elektroonilisi instrumente Jupiterit ümbritseva äärmusliku kiirguskeskkonna eest. Võlvik vähendab kiirgustaseme vastuvõetavate piirini, kaitstes elektroonikat.

2. Kuidas mõjutab Jupiteri magnetväli Europa Clipperi missiooni?

Jupiteri magnetväli, mis on 20,000 XNUMX korda tugevam kui Maa oma, tekitab võimsaid kiirgusvööd. Kosmoselaev peab taluma pidevat pommitamist nendesse vöödesse kinni jäänud suure energiaga osakeste poolt, mis võivad häirida elektriseadmeid.

3. Miks tiirleb kosmoselaev Europa Clipper ümber Jupiteri, selle asemel et siseneda parkimisorbiidile ümber Euroopa?

Selle asemel, et siseneda Euroopa ümber parkimisorbiidile, tiirleb kosmoselaev ümber Jupiteri enda ümber. Jupiterist ja selle kiirgusvöödest eemaldudes saab kosmoseaparaat missiooni jooksul möödalendude seeria ajal ohutult läheneda Europale, et seda lähemalt uurida.

4. Millal on kavandatud Europa Clipperi missiooni käivitamine?

Europa Clipperi missioon on praegu kavas käivituda 2024. aasta novembris.