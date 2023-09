Asteroidi proovi tagastamise kapsel tabas Utah's edukalt

Taldrikukujuline kapsel, mis kannab asteroidikilde, mis võivad sisaldada vihjeid päikesesüsteemi sünni kohta, laskus edukalt Maa atmosfääri ja maandus Utah's. Proovi tagastamise kapsel, mis kaalus 110 naela ja oli 31 tolli lai, vabastati kosmoseaparaadist OSIRIS-REx pärast seitsmeaastast ja nelja miljardi miili pikkust reisi. See sisaldas pool kilo kive ja pinnast, mis koguti 2020. aastal Bennu nime all tuntud asteroidilt.

Laskumise ajal talus kapsel üle 5,000 kraadise temperatuuri ja 32 korda suuremat pidurdusjõudu kui gravitatsioonijõud. Siiski kasutas see edukalt oma langevarjud ja langes ohutult alla Utah' katse- ja treeningväljakul Salt Lake Cityst läänes.

Lockheed Martini ja Utah' testimis- ja treeningväljaku päästemeeskonnad saabusid kiiresti maandumiskohta, et kontrollida kapsli kahjustuste või saastumise tunnuseid. Tehti kindlaks, et kapsel oli terve ja ei esinenud ühtegi rikkumist, mis oleks võinud võimaldada saasteainete sisenemist.

Seejärel transporditi kapsel ajutisse puhtasse ruumi, kus see lahti võetakse ja proovid valmistatakse ette saatmiseks Houstonis asuvasse Johnsoni kosmosekeskusesse. Proovid, mis on suurim maavälise materjali kogum pärast Apollo Kuu programmi, läbivad üksikasjaliku analüüsi, et anda ülevaade päikesesüsteemi varasest kujunemisest.

Teadlased loodavad, et proovid aitavad vastata küsimustele, miks Maa on elamiskõlblik maailm ja kuidas eluks vajalikud koostisosad meie planeedile jõudsid. Nad usuvad, et süsinikurikkad asteroidid nagu Bennu tõid need materjalid Maale Päikesesüsteemi moodustumise varases staadiumis.

Üldiselt tähistab asteroidiproovi tagastamise kapsli edukas maandumine olulist verstaposti NASA asteroidide uurimisel ja nende potentsiaalsel rollil elu tekkes Maal.

Allikad:

- NASA