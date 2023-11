Uus artikkel: NASA astronauti tööriistakoti planeerimata teekond

Asjade ebatavalisel pöördel on NASA astronaudile kuuluv tööriistakott võtnud endale uue satelliidi rolli, kuna see oli hiljutisel kosmoseskäigul lahti ühendatud. See ootamatu juhtum on köitnud kosmoseentusiastide ja astronoomide tähelepanu, tuues esile väljakutsed, millega astronaudid ainulaadses kosmosekeskkonnas silmitsi seisavad.

Rahvusvahelisest kosmosejaamast (ISS) tehtud hoolduskäigu ajal kaotasid NASA astronaudid Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara väärtusliku tööriistadega täidetud valge koti haarde. Tööriistakott tiirleb praegu Maa ümber umbes 200 miili kõrgusel maapinnast ja Ühendkuningriigi vaatlejad saavad seda teleskoobi või binokliga märgata.

Kuigi mure kosmoseprahi pärast on tõstatatud, on NASA ametnikud rahustanud, et tööriistakott ei kujuta otsest ohtu ISS-ile ega teistele orbiidil olevatele satelliitidele. Agentuur jälgib aktiivselt selle trajektoori ja ennustab, et see jääb orbiidile mitmeks kuuks.

See juhtum tuletab meelde keerukust ja ootamatuid takistusi, mis võivad kosmosemissioonide ajal isegi kõige hoolikalt kavandatud ülesannete korral tekkida. Tööriistakoti teekonna jätkudes köidavad kosmosehuvilised ja astronoomid selle ajutist orbiidil viibimist.

See pole esimene kord, kui astronaudid kosmoses varustust kaotavad. NASA astronaut Ed White kaotas 1965. aastal esimese Ameerika kosmosekõnni ajal tagavarakinda. 2008. aastal kukkus NASA astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper kogemata alla ka tööriistakoti ning 2017. aastal kaotasid kaks NASA astronauti remonti tehes tüki termovarjestust.

NASA uurib praegu juhtunut ja rakendab täiendavaid ohutusmeetmeid, et vältida selliste sündmuste esinemist tulevaste kosmosekäikude ajal. Vahepeal on tööriistakott klassifitseeritud kosmoseprügiks ja sellele on omistatud tunnus 58229/ 1998-067WC.

FAQ:

K: Kas tööriistakott ohustab rahvusvahelist kosmosejaama või muid satelliite?

V: Ei, NASA ametnike sõnul ei kujuta tööriistakott vahetut ohtu ISS-ile ega teistele orbiidil olevatele satelliitidele.

K: Kuidas saavad vaatlejad jälgida tööriistakoti orbiiti?

V: Tööriistakotti saab jälgida teleskoobi või binokli abil, eriti Ühendkuningriigis.

K: Kas see on esimene kord, kui astronaudid kosmoses varustust kaotavad?

V: Ei, varem on olnud juhtumeid, kus astronaudid on kosmoseskäikude ajal tahtmatult varustust kaotanud.

K: Milliseid meetmeid võtab NASA sarnaste juhtumite vältimiseks?

V: NASA uurib juhtunut ja rakendab tulevaste kosmosekäikude jaoks täiustatud ohutusmeetmeid.

K: Kui kaua peaks tööriistakott orbiidile jääma?

V: NASA ennustab, et tööriistakott jääb orbiidile mitu kuud, enne kui see Maa atmosfääris laguneb.