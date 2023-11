Uus avastus: NASA astronautide kaotatud tööriistakott, mis on nähtav Ühendkuningriigi taevas

Kosmoseuuringutes on toimunud tähelepanuväärne sündmus, mis köidab Ühendkuningriigi taevavaatlejate tähelepanu. NASA astronaudid Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara panid rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS) päikesepaneelide remondimissioonil töötades kogemata tööriistakoti valesti. Nüüd on see valesti paigutatud tööriistakott selgelt nähtav tiirlemas ümber Maa, pakkudes ainulaadset vaatepilti kõigile neile, kes on huvitatud kosmose saladustest.

Tuntud virtuaalse teleskoobi projekti juhtivad astronoomid on tööriistakoti edukalt tuvastanud, võimaldades binokli või teleskoobiga varustatud entusiastidel seda jälgida, kui see graatsiliselt läbi öötaeva liigub. Kotti, millel on portfellisuurune struktuur ja mis on tähistatud kosmoseprügina identifitseerimisnumbriga 58229/1998-067WC, on märgatud ISS-i vahetus läheduses.

Selle erakordse vaate tunnistajaks on Lõuna-Suurbritannia elanikel parim võimalus konkreetse aja jooksul tabamatut tööriistakotti vaadata. Kui ilmastikuolud lubavad, võivad vaatlejad seda teisipäeval kella 6.24 ja 6.34 vahel näha. Optimaalne periood selle taevaliku vaatemängu tunnistajaks on aga 24. novembril kell 5.30–5.41.

Kuigi kosmoseuuringud keskenduvad sageli tehnoloogilistele edusammudele ja teadusuuringutele, tuletab see tähelepanuväärne sündmus meile meelde universumi ettearvamatut ja aukartust äratavat olemust. Jaapani astronaudi Satoshi Furukawa juhuslikult avastatud tööriistakoti lisab loole intrigeeriva elemendi. Ootamatul pöördel üritas Furukawa tegelikult ISS-ist Fuji mäest pilti jäädvustada, kui ta tahtmatult kadunud eset pildistas.

FAQ:

K: Kuidas ma näen tööriistakotti?

V: Kui teil on binokkel või teleskoop, vaadake ettenähtud aegadel taeva poole ja kui ilm lubab, võite pilgu heita tööriistakotile.

K: Kas tööriistakott on ohtlik?

V: Tööriistakott on klassifitseeritud kosmoseprügiks, kuid selle visuaalne välimus ei kujuta endast otsest ohtu.

K: Kuidas astronaudid oma tööriistakoti kaotasid?

V: Päikesepaneeli hooldust tehes sattus kott kogemata valesti ja paiskus seejärel kosmosesse.

K: Kas ma saan pärast määratud kuupäevi siiski tööriistakotti jälgida?

V: Orbiidi ettearvamatuse ja atmosfääritingimuste võimalike muutuste tõttu võib nähtavus etteantud ajastust kaugemale erineda.