Astronaut Frank Rubio naaseb pärast rekordilist kosmosemissiooni Maale

NASA astronaut Frank Rubio, kellele kuulub USA pikima pideva kosmoses veedetud aja rekord, naaseb Maale 27. septembril, lõpetades üle aasta kestnud missiooni Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS). Rubio koos kahe Vene kosmonaudi Sergei Prokopjevi ja Dmitri Peteliniga jäid algselt madalal Maa orbiidil 2022. aasta detsembris nende kavandatud kojusõiduks, kosmosejaama dokitud Sojuzi kapslisse, jahutusvedeliku lekke tõttu.

Probleemi lahendamiseks pikendasid nii NASA kui ka Venemaa kosmoseagentuur Roscosmos meeskonna ekspeditsiooni veel kuue kuu võrra. Nad leidsid, et lekkiv kapsel ei sobinud meeskonna koju toomiseks, kuna see kujutas endast Maa atmosfääri naasmisel ülekuumenemise ohtu. Selle tulemusena naaseb meeskond Maale asenduskapslis Sojuz, mis saadeti tühjana.

Kogu oma pikendatud kosmosemissiooni ajal suhtles Rubio regulaarselt oma perega ja toetus meeskonnale. Ta rõhutas, et vaimse tervise säilitamiseks on oluline leida tasakaal töö ja lõõgastuse vahel. Rubio missioon, mis kestis kokku 371 järjestikust päeva kosmoses, purustas eelmise USA rekordi, mille püstitas astronaut Mark Vande Hei 2021. aastal.

Vaatamata käimasolevale Venemaa-Ukraina sõjale ja geopoliitilistele pingetele on NASA ja Roscosmos jätkanud oma koostööd ISS-is. Meeskond võttis uudist oma pikendatud missioonist hästi vastu ning NASA kosmosejaama programmijuht Joel Montalbano mainis preemiana naljaga pooleks jäätisel lendamise võimalust.

Meditsiiniarst Rubio ütles, et ta poleks missiooni vastu võtnud, kui oleks teadnud, et see hoiab ta perest üle aasta eemal. Siiski kasutas ta oma kosmoses veedetud aega maksimaalselt ära, viies läbi põlemisuuringuid, osaledes inimeste terviseuuringutes ja tegeledes oma lemmikteadusliku eksperimendi raames kosmosetomatidega.

Rubio kosmosejaamast lahkumise tunnistajaks saavad vaatajad 27. septembril lülituda NASA TV saatele agentuuri veebisaidil. Laev lahkub oma kosmosejaama dokist kell 3 (ET) ja maandumine algab kell 51 (ET). .

Allikad: NASA, Mashable