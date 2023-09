NASA astronaut Tracy Caldwell Dyson liitub Venemaa meeskonnaga 2024. aasta kosmosemissioonil

NASA astronaut Tracy Caldwell Dyson kuulutati 25. aasta märtsis startima kavandatud kosmoselaeva MS-2024 Sojuz meeskonna liikmeks. See on Dysoni kolmas reis orbiidile ning temaga ühinevad Roscosmose kosmonaut Oleg Novitskiy ja Valgevene kosmoselendude osaleja Marina Vasilevskaja. Missioon peaks kestma kuus kuud ja Dyson naaseb Maale 2024. aasta sügisel.

NASA ja Roscosmose vaheline leping võimaldab integreeritud meeskondi, tagades, et rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) pardal on hoolduseks ja kosmoseskäikudeks asjakohaselt koolitatud liikmed. Samuti pakub see situatsiooniplaane juhuks, kui kosmoselaeva meeskonnaga on probleeme või hädaolukordi, mis nõuavad varakult Maale naasmist.

Dysoni varasemad kosmoseretked hõlmavad 12-päevast missiooni kosmosesüstikul Endeavour STS-118 2007. aastal ning 174-päevast lendu 23. aastal ekspeditsiooni 24/2010 pardainsenerina. Samuti tegi ta 2010. aastal kolm ettenägematut kosmoseskäiku. rikkis pumbamooduli parandamine.

MS-25 missioonil osalevad ka Novitski, kes on varem kosmoses käinud kolm korda, ja Vasilevskaja, kellest saab esimene valgevenelane kosmoses. Novitskiy on kogunud orbiidil 531 päeva ja osales isegi 2021. aastal ISS-il Venemaa kosmosefilmi “The Challenge” võtetel.

Erinevatest riikidest pärit meeskonnaliikmete kaasamine rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust kosmoseuuringutes. Kuna NASA ja Roscosmos jätkavad oma partnerlust, on missiooniks ISS-i teadusuuringud ja edusammud.

Allikas: NASA, TASS