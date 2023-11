Kosmosereiside tegelikkus: väljaspool Jupiteri unistusi

NASA hiljutine sotsiaalmeediapostitus, mis seadis kahtluse alla Jupiteri külastamise võimaluse, tekitas kosmosehuviliste seas paraja segaduse. Kuigi kosmoseagentuur vabandas kiiresti valusate tunnete pärast, on oluline tunnistada kosmosereiside väljakutseid ja piiranguid, mis nende avalduse aluseks on.

Kosmoseuuringuid on alati õhutanud inimkonna soov laiendada oma silmaringi ja seigelda kaardistamata aladele. Neid unistusi peab aga leevendama teaduslik arusaam ja meie tehnoloogiliste võimaluste realistlik hinnang. Pole üllatav, et Elon Muski SpaceX, mille ambitsioonid koloniseerida teisi planeete, oli üks esimesi, kes NASA kommentaarid hukka mõistis.

Tegelikult pole inimesed veel teise planeedi pinnale jalga tõstnud. Kui NASA kavatseb 2030. aastatel astronaudid Marsile saata, siis Jupiteriga on hoopis teine ​​lugu. Maast umbes 385 miljoni miili (611 miljoni kilomeetri) kaugusel asuv Jupiter esitab tohutuid väljakutseid. Selle intensiivne kiirgus oleks inimestele surmav ja selle paksul atmosfääril puudub kindel pind, millele saaksime maanduda.

Jupiteri kuu Europa pakub aga lootusekiirt. Teadlased usuvad, et Europa võib sisaldada potentsiaali mikroobide eluks ja see võib olla tulevikus uurimiskoht. Kuid see nõuaks olulisi edusamme kosmosereiside tehnoloogias, mille realiseerumine võib võtta mitu aastakümmet.

Vahepeal valmistub NASA Europa Clipperi missiooniks, mis peaks startima 2024. aastal. Selle missiooni eesmärk on uurida Europa jäist pinda ja uurida selle astrobioloogilist potentsiaali ligikaudu 50 lähedal asuva möödalennu kaudu.

Kuigi on loomulik unistada meie galaktika kaugemate alade uurimisest, on ülioluline mõista teaduslikku tegelikkust ja piiranguid, mis kujundavad meie kosmoseuuringuid. NASA vabandus tuletas meelde, et kuigi me ei tohiks kunagi lõpetada unistamist, peavad meie unistused põhinema kainel mõistmisel sellest, mis praegu on saavutatav.

FAQ

Kas inimesed saavad Jupiterit külastada?

Ei, Jupiteri külastamine ei ole praegu võimalik selle äärmise kauguse tõttu Maast, intensiivse kiirguse ja maandumiseks vajaliku tahke pinna puudumise tõttu.

Mis on Europa Clipperi missioon?

2024. aasta oktoobris käivitatava Europa Clipperi missiooni eesmärk on uurida Jupiteri kuud Europa. See teeb jääkuu lähedalt möödalende, et mõista paremini selle potentsiaali elu korraldamiseks.

Millal inimesed Marsile maanduvad?

NASA plaanib 2030. aastatel astronaudid Marsile maanduda. Marss, mis asub Maale lähemal ning on meie planeediga sarnase suuruse ja koostisega, pakub inimestele uurimiseks paremini teostatavaid tingimusi võrreldes Jupiteriga.