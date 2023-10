Helikopter Ingenuity püstitas Marsil uue maapinna kiirusrekordi

NASA Ingenuity helikopter saavutas ühel hiljutisel lennul Marsi pinnal uue maapinna kiirusrekordi. Väike kopter saavutas kiiruse 22 miili tunnis (10 m/s) 121 sekundi jooksul, ületades oma varasemat rekordit 17.8 miili tunnis (8 m/s) 124.18 sekundiga.

Alates Marsil kasutuselevõtust on Ingenuity helikopter nihutanud lennu piire teisel planeedil. NASA loodab, et kokku on tehtud 62 lendu ja see kasvab tulevikus veelgi rohkemate rekordite üle.

Oma 62. lennu ajal läbis Ingenuity horisontaalselt 880 jalga ja saavutas maksimaalse kõrguse 59 jalga. Lend kestis 121.1 sekundit ja see viidi läbi kirde suunas.

Ingenuity peamine ülesanne on jäädvustada pilte Marsi pinnast ja edastada need tagasi NASA peakorterisse. Seejärel analüüsitakse neid pilte, et teha kindlaks võimalikud teaduslikud võimalused ja kaardistada helikopteri kaaslasele Perseverance kulgurile soodne tee.

Ingenuity murrangulised saavutused Marsil demonstreerivad kosmosetehnoloogia edusamme ja sillutavad teed edaspidiseks uurimistööks Punasel planeedil. NASA kogub iga lennuga väärtuslikke andmeid ja teadmisi, mis aitavad paremini mõista Marsi ja selle potentsiaali elu toetamiseks.

