Asteroid 1998 HH49: lähikohtumine NASA Sentry II süsteemiga

NASA Sentry II süsteem jälgib usinalt maalähedasi asteroide (NEA), et tagada meie planeedi ohutus. Üks selline asteroid, mis kannab nime 1998 HH49, on hiljuti pälvinud NASA Maalähedaste Objektide Uuringute Keskuse (CNEOS) tähelepanu.

Ligikaudu 600 jala pikkune massiivne taevakeha peaks 17. oktoobril lähedalt mööda lendama. Kuigi see asub Maast umbes 1.17 miljoni kilomeetri kaugusel oma lähimast punktist, on selle muljetavaldav kiirus 53,233 XNUMX kilomeetrit tunnis äratanud huvi. astronoomidest.

Algselt 28. aprillil 1998 märgatud ja uuesti 1. detsembril 2021 täheldatud asteroid kuulub Apollo rühma. Apollo asteroidid on oma nime saanud 1862. aasta Apollo asteroidi järgi ja on tuntud oma kalduvuse poolest Maa teed ületada. Nimelt oli Apollo klass vastutav 2013. aasta Tšeljabinski meteooriplahvatuse eest, mis põhjustas Venemaal märkimisväärset kahju ja vigastusi.

Kuigi 1998. aasta HH49 on oma suuruse tõttu klassifitseeritud potentsiaalselt ohtlikuks, ennustab NASA, et selle möödalend on ohutu. Kuid selle olemasolu rõhutab tohutu universumi ettearvamatust ja selliste agentuuride nagu NASA olulist rolli taevaste ohtude jälgimisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et NASA Sentry II süsteem mängib olulist rolli maalähedaste asteroidide, nagu 1998 HH49, jälgimisel, et ennetada võimalikke ohte. Kuigi selle konkreetse asteroidi möödalend ei kujuta endast ohtu, tuletab selle suurus meelde, et meie planeedi turvalisuse tagamisel on vaja pidevat valvsust.

