NASA 3D prindib ja katsetab raketimootori otsikut süvakosmose missioonide jaoks edukalt

NASA on saavutanud märkimisväärse verstaposti lisandite tootmises, edukalt 3D-printimise ja uue raketimootori düüsi katsetamise kaudu oma projekti RAMFIRE raames. RAMFIRE, mis tähistab Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, rahastab NASA kosmosetehnoloogia missiooni direktoraat (STMD). Projekti eesmärk on edendada lisaainete tootmist ja töötada välja uued tõukejõusüsteemid NASA tulevaste süvakosmose missioonide jaoks.

Koostöös materjali arendajaga Elementum 3D lõid NASA Marshalli kosmoselennukeskuse insenerid keevitatava alumiiniumi, mida tuntakse kui A6061-RAM2. Sellel alumiiniumvariandil on rakettmootorites kasutamiseks vajalikud kuumuskindlad omadused. Düüsi 3D-printimisel ühe tükina väheneb tootmisaeg oluliselt võrreldes traditsiooniliselt toodetud düüsidega, mille puhul võib vaja minna kuni 1,000 eraldi ühendatud detaili.

3D-prinditud RAMFIRE otsik sisaldab väikeseid sisemisi kanaleid, mis jahutavad düüsi töö ajal ja hoiavad ära sulamise. Selle kerge olemus võimaldab toota ülitugevaid komponente, võimaldades süvakosmose missioone, mis kannavad raskemaid koormusi. See on ülioluline NASA algatuse Moon to Mars jaoks, mille eesmärk on luua inimeste pikaajaline kohalolek Kuul ja saata lõpuks inimmissioone Marsile.

RAMFIRE düüs on Marshalli idaosa katsealal läbinud range kuumtulekatsetuse, sealhulgas erinevate kütusekonfiguratsioonidega. Katsed on näidanud, et 3D-prinditud otsik suudab tõhusalt töötada nõudlikes süvaruumi keskkondades ning talub termilisi, konstruktsiooni- ja survekoormusi. Düüsi jagatakse ka äriliste sidusrühmade ja akadeemiliste ringkondadega, kusjuures lennundusettevõtted hindavad uut alumiiniumisulamit ja 3D-printimise protsessi erinevate rakenduste jaoks.

See NASA saavutus näitab lisaainete tootmise suurenevat kasutamist raketimootori komponentide tootmisel. Teised ettevõtted, nagu AMCM ja Agile Space Industries, kasutavad samuti 3D-printimise tehnoloogiaid põlemiskambrite ja kriitiliste raketiosade tootmiseks. Need lisaainete tootmise edusammud on kosmoseuuringute tuleviku ja täiustatud tõukejõusüsteemide arendamise jaoks üliolulised.

