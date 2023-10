Nanokandjate uuring paljastab polüetüleenglükooli (PEG) vastaste antikehade kõrge esinemissageduse Saksamaa elanikkonnas

Hiljutine Max Plancki polümeeriuuringute instituudi teadlaste poolt läbiviidud uuring on heitnud valgust polüetüleenglükooli (PEG) vastaste antikehade levimusele Saksamaa elanikkonnas. PEG on levinud aine, mida kasutatakse kosmeetikas, toidus ja meditsiinis. PEG-vastaste antikehade olemasolu võib oluliselt mõjutada nanokandjaid kasutavate meditsiiniliste ravimeetodite tõhusust.

Teadlaste eesmärk oli uurida, mil määral on PEG-i vastased antikehad Saksamaa ühiskonnas juba olemas ja kuidas need võivad mõjutada nanokandjate kasutamist meditsiinis. Antikehi toodab tavaliselt immuunsüsteem viirusnakkuste vastu võitlemiseks. Siiski on avastatud, et antikehad võivad areneda ka suhteliselt lihtsa struktuuriga molekuli PEG vastu.

PEG-i kasutatakse meditsiinis nanosuuruses ravimikandjate kaitsva kattena, pikendades nende vereringes tsirkulatsiooniaega. See on eriti oluline nanokandjate väljatöötamisel vähiravis. Siiski leiti uuringus, et PEG-i vastased antikehad kinnituvad kaetud nanokandjate külge, muutes need immuunsüsteemile nähtavaks ja takistades nende ravitoimet.

Uurimisrühm uuris üle 500 vereproovi, mis võeti patsientidelt 2019. aastal. Nad avastasid, et PEG antikehad olid tuvastatavad 83% proovidest. Huvitaval kombel leiti, et nende antikehade kontsentratsioon on pöördvõrdeline testitud isikute vanusega, mis viitab sellele, et antikehade levimust võib mõjutada hiljutine PEG-i kasutamise suurenemine ja immuunsüsteemi varieerumine vanusega.

Selle uuringu tulemused avaldavad olulist mõju tulevastele nanokandjaid kasutavatele meditsiinilistele ravimeetoditele. Teadlased usuvad, et ravimeetodeid võib olla vaja kohandada, et võtta arvesse immuunsüsteemi vastust PEG-antikehadele. Võimalikud modifikatsioonid võivad hõlmata PEG asendamist alternatiivsete ainetega või toimeaine koguse individualiseerimist vastavalt antikeha kontsentratsioonile patsiendi veres.

Kavas on teha täiendavaid uuringuid, et uurida, kuidas saab nanokandjateraapiaid kohandada, et ületada PEG-vastaste antikehade tekitatud väljakutsed. Eesmärk on välja töötada uuenduslikud lähenemisviisid, mis tagavad ravimite tõhusa kohaletoimetamise meditsiinilises ravis.

Üldiselt rõhutab see uuring, kui oluline on mõista PEG-vastaste antikehade levimust ja mõju meditsiinilise ravi jaoks mõeldud nanokandjate väljatöötamisel. Nende väljakutsetega tegeledes saavad teadlased parandada nanokandjatel põhinevate ravimeetodite tõhusust ja ohutust ning potentsiaalselt muuta tervishoiu tulemusi.

Allikad:

– Nanomõõtmelised horisondid (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Max Plancki selts