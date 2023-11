Uus ülevaade: kuidas rakustruktuur reageerib välisele survele

Jaapanis Tsukubas asuva riikliku materjaliteaduse instituudi teadlased on kasutanud uuenduslikku tehnikat, et uurida, kuidas elusrakud reageerivad välisele mehaanilisele survele. Nanosuuruste sondide abil jõudu rakendades aatomjõumikroskoopia abil suutsid teadlased kaardistada, kuidas see jõud raku pinnal ja kogu rakus jaotub.

Meeskond kasutas masinõpet, et analüüsida ja modelleerida uuringus mõõdetud jõude. Lisaks kasutati fikseerimis- ja värvimistehnikaid, et hinnata jõu moonutuste mõju raku sisestruktuuridele, eriti mikrotuubulitele ja aktiini filamentidele, mis moodustavad selle "skeleti".

Rakud on võimelised kohanema ümbritseva keskkonna erinevate keemiliste ja mehaaniliste stiimulitega. Riikliku Materjaliteaduse Instituudi mehhaanobioloogiarühma juht dr Jun Nakanishi selgitab, et rakkude terviklikkuse ja hea tervise säilitamiseks kasutavad rakud nende stiimulitega kohanemiseks kiiret tagasisidemehhanismi. Selle rakulise vastuse ebaõnnestumist on aga seostatud mitme tervisehädaga, sealhulgas diabeedi, Parkinsoni tõve, südameatakkide ja vähiga.

Varasemad uuringud rakuliste vastuste kohta on kasutatud tehnikate tõttu piiratud, nõudes sageli rakkude paigaldamist anduritega, piirates sellega mõõtmisi ainult vastuse osaga. Selle uuringu teadlased kasutasid uuenduslikult nanomõõtmelist sondi, et kaardistada nanomeetri eraldusvõimega jõu jaotus kogu rakus.

Uuring näitas, et pinge- ja survejõud jagunevad rakus aktiinikiudude ja mikrotuubulite vahel, et säilitada selle kuju, sarnaselt sellele, kuidas postid ja köied matkatelgis toimivad. Teadlased leidsid ka, et tuum mängib rolli väliste jõudude tasakaalustamisel, kui aktiinikiudude funktsioon on välja lülitatud, rõhutades tuuma sisestruktuuri tähtsust raku stressireaktsioonis.

Huvitaval kombel võrreldi uuringus tervete rakkude vastuseid vähirakkudele. Vähirakud näitasid tervete rakkudega võrreldes suuremat vastupidavust välisele kokkusurumisele ja vähem tõenäoliselt aktiveerisid vastusena rakusurma.

Leiud mitte ainult ei paranda meie arusaamist stressireaktsiooniga seotud keerulisest rakusisesest mehaanikast, vaid annavad ka võimaluse välja töötada raku mehaanika põhjal tervete ja vähirakkude eristamiseks mõeldud diagnostikavahend. Praegu tuginevad haiglad vähktõve diagnoosimisel selliste omaduste, nagu suurus, kuju ja struktuur, hindamisele, mis ei pruugi alati anda piisavalt teavet.

Riikliku Materjaliteaduse Instituudi elektronmikroskoopia töörühma vanemteadur dr Han Zhang viitab sellele, et jõu jaotuse mõõtmine võib oluliselt parandada diagnostilist täpsust, pakkudes alternatiivset meetodit rakutingimuste hindamiseks.

FAQ

K: Kuidas uurisid teadlased raku reaktsioone välisele survele?

V: Teadlased kasutasid tehnikat, mida nimetatakse aatomjõumikroskoopiaks, mis kasutab nanosuuruses sonde jõu rakendamiseks kogu rakkude pinnal.

K: Mida näitas uuring rakulise stressireaktsiooni kohta?

V: Uuringus leiti, et tõmbe- ja survejõud jagunevad rakus aktiinikiudude ja mikrotuubulite vahel, et säilitada selle kuju.

K: Kuidas erinesid vähirakud vastuses välisele kokkusurumisele?

V: Vähirakud näitasid tervete rakkudega võrreldes suuremat vastupidavust välisele kokkusurumisele ja vähem tõenäoliselt aktiveerisid vastusena rakusurma.

K: Kuidas võib see uuring mõjutada vähi diagnoosimist?

V: Leiud viitavad sellele, et jõu jaotuse mõõtmine rakkudes võib pakkuda uue diagnostikavahendi tervete ja vähirakkude eristamiseks, mis võib parandada diagnostilist täpsust.