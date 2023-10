Salapärane plahvatus ehmatab Melbourne'i elanikke

Melbourne'i põhjapoolsete eeslinnade elanikud olid hämmingus valju plahvatusetaolise müra pärast, mida kostis hilisõhtul. Sotsiaalmeedias ringlev video jäädvustas hetke, kui valgussähvatusele järgnes vahetult enne kella 9 valju pauk. Doreenis aset leidnud juhtum ajendas elanikke heli allikat uurima.

Kuigi müra põhjus on endiselt ebaselge, avaldasid mõned kohalikud elanikke usku, et selle põhjustas meteoriit. Sarnased teated ilmusid ka teistest piirkondadest, sealhulgas Balwynist, Diamond Creekist, Doncasterist, Fairfieldist ja Hawthornist. See ei ole esimene kord, kui piirkonnas toimub selline sündmus. Sarnases intsidendis augustis nähti Victoria ajastu taevas valguskera koos valju buumiga ning kosmoseagentuur kinnitas hiljem, et tõenäoliselt oli tegemist Vene Sojuz-2 raketi jäänustega, mis jõudsid uuesti Maa atmosfääri.

Kuna selle hiljutise plahvatusetaolise müra uurimine jätkub, jäävad paljud elanikud kummalise sündmuse üle imestama. Kaadrid on pälvinud sotsiaalmeedias märkimisväärset tähelepanu, tekitades arutelusid ja teooriaid. Võimalus, et müra põhjustab meteoriit või muu taevaobjekt, on köitnud nii kohalike kui ka veebivaatlejate meeli.

Põnevus seletamatute nähtuste vastu pole haruldane. Inimesi intrigeerivad sageli saladused, mis seavad väljakutse nende arusaamale maailmast. Just sellised juhtumid tuletavad meile meelde, kui suur ja ettearvamatu universum võib olla.

Allikad:

– päikesetõus

– Sotsiaalmeedia teated