Neandertallaste ja Homo sapiens'i põimunud ajalugu: ülevaated DNA analüüsist

Genfi ülikooli (UNIGE) teadlaste hiljutine uuring pakub uusi teadmisi neandertallase DNA levikust tänapäeva Homo sapiensis. Ajakirjas Science Advances avaldatud uuring uurib, kuidas neandertallaste DNA on viimase 40,000 XNUMX aasta jooksul Homo sapiens'i genoomis jaotunud.

Uuring paljastab neandertallaste DNA esinemise peened erinevused erinevatel ajaperioodidel ja geograafilistes piirkondades, valgustades nende kahe liigi põimunud ajalugu. Juba ammu on teada, et neandertallased ja Homo sapiens ristusid, mille tulemusena on praeguste euraaslaste genoomides ligikaudu kaks protsenti neandertallase päritolu DNA-st.

Uuring näitab aga, et see protsent ei ole kogu Euraasias ühtlane. Aasia genoomis on neandertallase DNA-d Euroopa omadega võrreldes pisut rohkem. Üks selgitus on see, et need erinevused Aasia ja Euroopa populatsioonide vahel võisid põhjustada loodusliku valiku erinevad mõjud neandertali päritolu geenidele.

Teine UNIGE teadlaste välja pakutud teooria viitab sellele, et rändevood võivad olla neandertallaste DNA levimise võtmetegur. Kui rändpopulatsioon seguneb kohaliku elanikkonnaga, kipub kohaliku populatsiooni DNA suurenema proportsionaalselt kaugusega rändava rühma päritolukohast.

Selle teooria testimiseks kasutasid teadlased andmebaasi, mis sisaldas enam kui 4,000 Euraasia indiviidide genoomi, mis pärinevad 40,000 10,000 aasta tagusest ajast. Nende statistilised leiud näitavad, et Euroopa paleoliitikumi küttide-korilastel oli neandertallaste DNA osakaal veidi suurem kui Aasia kolleegidel. Neoliitikumi ülemineku ajal (5,000 XNUMX–XNUMX aastat tagasi) aga toimus neandertallaste DNA osakaalu vähenemine Euroopa genoomis, mille tulemuseks oli veidi väiksem protsent kui Aasia populatsioonides.

Esimeste põllumeeste saabumine Anatooliast ja Egeuse mere piirkonnast sel perioodil, kes kandsid vähem neandertallaste DNA-d, lahjendas veelgi neandertallaste DNA kontsentratsiooni Euroopas. Need leiud annavad väärtuslikku teavet nende kahe liigi evolutsiooni teekonna ja hübridisatsiooniprotsessi kohta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et iidsete genoomiuuringute ja arheoloogiliste andmete integreerimine võimaldab meil lahti harutada neandertallaste ja Homo sapiens'i keeruka ajaloo. See uuring on aluseks tulevastele uuringutele ja võib aidata tuvastada geneetilisi profiile, mis erinevad keskmisest, avades potentsiaalselt kasulikke või ebasoodsaid mõjusid.

Allikad:

- Originaalartikkel: Teadus ettemaksed

– Genfi ülikool: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/