Salapärane lõhe: atmosfääri kadu ja kadunud planeedid

Murranguline uuring, milles kasutati NASA pensionile jäänud Kepleri kosmoseteleskoobi andmeid, on toonud valgust universumi ühele kõige intrigeerivamale saladusele: Maast 1.5–2 korda suuremate eksoplaneetide puudumisele. Caltechi/IPACi Jessie Christianseni juhitud uurimustöö uurib selle omapärase lõhe põhjuseid ja paljastab ootamatu süüdlase – atmosfääri kadu.

"Eksoplaneedi teadlastel on praegu piisavalt andmeid, et öelda, et see lünk pole juhus. Toimub midagi, mis takistab planeetidel selle suuruseni jõudmist ja/või püsimist,” selgitas Christiansen.

Uuringus pakutakse välja kaks peamist mehhanismi, mis vastutavad selle atmosfäärikao eest: tuuma jõul töötav massikadu ja fotoaurustamine. Tuuma jõul töötav massikadu toimub siis, kui planeedi kuum tuum tõrjub aja jooksul järk-järgult atmosfääri. Teisest küljest hõlmab fotoaurustamine planeedi peremeestähe intensiivset kiirgust, mis eemaldab selle atmosfääri, sarnaselt kosmilise fööniga, mis sulatab jääkuubikut.

Nende mehhanismide uurimiseks keskendus Christianseni meeskond täheparvedele Praesepe ja Hyades, mis on tuntud oma suhtelise nooruse poolest kosmilises mõttes. Nendes klastrites oli peaaegu 100% tähtedest endiselt Neptuuni alamplaneedid või nende ümber tiirlevad planeedikandidaadid, samas kui vanemad täheparved näitasid alam-Neptuuni peetumismäära ainult 25%. Need leiud on vastuolus varasemate eeldustega, et fotoaurustamine mängis olulist rolli eksoplaneedi evolutsioonis.

Tulemused viitavad tugevalt sellele, et tuuma jõul töötav massikadu on täheldatud suuruse erinevuse peamine põhjus. Varem arvasid astronoomid, et atmosfääri kadu toimus peamiselt fotoaurustumise tõttu eksoplaneedi evolutsiooni varases staadiumis. Märkimisväärne atmosfääripeetus nooremates täheparvedes, nagu Praesepe ja Hyades, näitab teistsugust narratiivi.

Kuigi see uuring tähistab olulist edu meie arusaamises eksoplaneetidest, on see vaid üks osa suuremast kosmilisest puslest. Christiansen rõhutab, et käimasolevad uuringud ja tulevased uuringud jätkavad nende leidude uurimist ja testimist, avades rohkem teadmisi universumi saladustest.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on Kepleri kosmoseteleskoop?

Kepleri kosmoseteleskoop oli NASA missioon, mille eesmärk oli avastada eksoplaneete, planeete, mis tiirlevad tähtede ümber väljaspool meie päikesesüsteemi. See töötas aastatel 2009–2018 ja andis olulisi andmeid eksoplaneetide omaduste ja leviku mõistmiseks.

2. Mis on atmosfääri kadu?

Atmosfäärikadu viitab protsessile, mille käigus planeet kaotab aja jooksul oma atmosfääri. See võib juhtuda erinevate tegurite tõttu, nagu näiteks planeedi tuuma kiirgus või selle peremeestähe intensiivne kiirgus.

3. Mis on alam-Neptuunid?

Sub-Neptuunid on teatud tüüpi eksoplaneedid, mis on suuruselt väiksemad kui Neptuun, kuid suuremad kui Maa. Neid iseloomustab nende gaasiline koostis ja neid leidub sageli peremeestähtede elamiskõlblikes piirkondades.

4. Mis vahe on tuuma jõul töötava massikadu ja fotoaurustamise vahel?

Tuuma jõul töötav massikadu toimub siis, kui planeedi kuum tuum tõrjub aja jooksul järk-järgult atmosfääri. Fotoaurustamine on seevastu protsess, mille käigus eemaldatakse planeedi atmosfäär selle peremeestähe intensiivse kiirguse toimel.

Allikad:

- NASA – Kepleri kosmoseteleskoop