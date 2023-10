Teadlased avastavad, kuidas Maa väärismetallid jäävad maapinna lähedale

Teadlased on avastanud põhjuse, miks väärismetalle, nagu kuld, plaatina ja pallaadium, leidub Maa pinna lähedal, hoolimata nende tihedusest, mis viitab sellele, et need oleksid pidanud tuumani vajuma. Teadlased on avastanud, et need metallid jäid poolsulanud kivimitesse lõksu pärast seda, kui massiivsed kosmosekivimid põrkasid kokku Maaga. Nende väärismetallide olemasolu maapinna lähedal on teadlasi pikka aega hämmingus tekitanud, kuid arvatakse, et need maandusid Maale suurte kosmosekivimitega kokkupõrke ajal varsti pärast planeedi teket. Südamikusse vajumise asemel imbusid need metallid aga läbi vahevöö ja jäid tahkuvasse kivimisse lõksu, võimaldades neil jääda pinna lähedale.

Hiljutises uuringus simuleerisid teadlased iidseid mõjusid varajasele Maale, et mõista, miks need väärismetallid ei vajunud tuumani. Nad leidsid, et kui tohutu, potentsiaalselt Kuu-suurune kosmosekivi põrkas Maaga kokku, tekkis sula magma ookean, mis tungis läbi vahevöö. Selle magmaookeani all oli pooleldi sulanud, pooleldi tahkete kivimite piirkond. Löökkatsekeha metallid imbusid järk-järgult sellesse poolsulasse piirkonda, segunedes vahevööga. Selle asemel, et vajuda otse südamikusse, metalliga infusiooniga mantel tahkus, püüdes teel metallikilde.

Miljardite aastate jooksul on vahevöös esinev kloppimine ja konvektsioon need metallid maakoorele lähemale toonud, muutes need kaevandamiseks ligipääsetavaks. See avastus heidab valgust väärismetallide päritolule ja arvukusele Maal, selgitades, kuidas need maapinna lähedale sattusid. Lisaks on võimalik, et need metallirikkad piirkonnad vahevöös võivad olla Maa sisemuse seismilistel piltidel tänagi nähtavad.

Edasised uuringud võivad hõlmata sarnaste mõjude simuleerimist teistele maapealsetele planeetidele, nagu Marss või Veenus, et mõista, kuidas see protsess erinevates maailmades toimiks. See uuring annab väärtuslikku teavet meie planeeti kujundanud geoloogilistest protsessidest ja väärismetallide levikust.

