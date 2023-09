Salapärane ülikõrge energiaallikas, mida uurisid astronoomid

Marylandi ülikooli ja Michigani tehnikaülikooli astronoomide meeskond on läbi viinud uuringu, et uurida salapärast ülikõrge energiaga gammakiirgusallikat, mida tuntakse nime all LHAASO J2108+5157. Need gammakiirguse allikad, mille footonite energia on üle 0.1 PeV, klassifitseeritakse ülikõrge energiaga (UHE) gammakiirguse allikateks. Nende allikate tegelik olemus pole hästi mõistetav, mistõttu astronoomid otsivad pidevalt uusi seda tüüpi objekte, et nende kohta rohkem teada saada.

Marylandi ülikooli Sajan Kumari juhitud meeskond keskendus oma uuringus LHAASO J2108+5157-le, mis on umbes 10,700 2108 valgusaasta kaugusel asuva molekulaarpilvega seotud punkt-sarnane allikas. Varasemad vaatlused ei tuvastanud selle allika röntgenikiirguse analooge, mistõttu oli selle gammakiirguse päritolu kindlaksmääramine keeruline. Kumari meeskond kasutas LHAASO J5157+XNUMX vaatlemiseks ja selle UHE gammakiirguse emissioonide kohta lisateabe kogumiseks väga energilist kiirguspildi teleskoobisüsteemi (VERITAS) ja High-Altitude Water Cherenkovi observatooriumi (HAWC).

Vaatlused ei leidnud LHAASO J2108+5157 positsiooni lähedal olulist emissiooni. Allikat ümbritseva piirkonna spektraalanalüüs näitas, et emissioon on kooskõlas varasemate uuringutega ja sellel on tõenäoliselt leptooniline päritolu. Uue molekulaarpilve avastamine LHAASO J2108+5157 läheduses annab aga täiendava ülevaate vaadeldud gammakiirguse päritolust. Astronoomid jõudsid järeldusele, et on tõenäolisem, et gammakiired tekivad hadroonkanali kaudu, kusjuures molekulaarpilv on peamine sihtmärk kosmiliste kiirte osakestele, mida kiirendavad tundmatud PeVatronid.

LHAASO J2108+5157 olemuse täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid vaatlusi ja analüüsi. Teadlased viitavad sellele, et sellest salapärasest ülikõrgest energiaallikast parema ülevaate saamiseks on vaja Tšerenkovi teleskoobi massiivi (CTA) tulevasi vaatlusi ja röntgeniriba analüüsi.

Allikas: Sajan Kumar jt, VERITAS ja HAWC vaatlused tuvastamata allikast LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Rohkem infot:

– Sajan Kumar jt, VERITAS ja HAWC tuvastamata allika vaatlused LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– Ajakirja teave: arXiv

Viide:

– Saladuslik ülikõrge energiaallikas, mida astronoomid uurisid (2023, 11. september). Laaditud 11. septembril 2023 saidilt https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html