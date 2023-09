Maa magnetsabast pärit suure energiaga elektronid võivad Kuule vett tekitada

Teadlased on avastanud, et Maad ümbritsevas plasmas asuvad suure energiaga elektronid loovad Kuul vett. See uus leid võib anda väärtusliku ülevaate vee jaotumisest kogu Kuu pinnal, eriti püsivalt varjutatud piirkondades, mis ei saa kunagi päikesevalgust. Kuu vee jaotumise mõistmine on selle evolutsiooni uurimiseks ja tulevaste mehitatud missioonide kavandamiseks ülioluline. Vett saavad astronaudid ülalpidamiseks koguda ja seda saab muundada ka kütuseks edasiseks kosmoseuuringuteks.

Mānoa Hawaii ülikooli teadlase Shuai Li juhitud uurimistöö ühendab vee moodustumise Kuul Maa magnetmulliga, mida nimetatakse magnetosfääriks. Magnetosfäär toimib kilbina, kaitstes Maad päikesetuule suure energiaga osakeste eest. Kui päikesetuul suhtleb magnetosfääriga, loob see Maa ööküljele pika magnetsaba, mida nimetatakse magnetosfääriks. Selles magnetsabas moodustavad suure energiaga elektronid ja ioonid plasmalehe.

Kui Kuu tiirleb ümber Maa, läbib see magnetsaba, mis kaitseb seda laetud osakeste eest, võimaldades samal ajal valgusel Kuu pinnale jõuda. Varasemad uuringud näitasid, et kui Kuu on väljaspool magnetsaba, pommitab seda päikesetuul ja tekib väike kogus vett. Siiski eeldati, et päikesetuule prootonite puudumise tõttu väheneb vee moodustumine magnetsaba sees oluliselt.

Kasutades Moon Mineralogy Mapperi poolt Chandrayaan 1 kosmoselaeva kohta kogutud andmeid, leidsid Li ja tema meeskond, et vee moodustumine Maa magnetsabas on sarnane sellele, kui Kuu on magnetsabast väljaspool. See viitab sellele, et magnetsabas on täiendavaid protsesse või veeallikaid, mis ei ole otseselt seotud päikesetuule implanteerimisega. Meeskond avastas, et magnetsabas olevad suure energiaga elektronid tekitavad päikesetuule ioonidega sarnaseid mõjusid.

See leid toetab Li varasemaid uuringuid, mis näitasid, et magnetsaba hapnik roostetab rauda Kuu polaaraladel. See rõhutab sügavat seost Maa ja Kuu vahel. Meeskond jätkab Kuu ümber oleva plasmakeskkonna uurimist ja veesisalduse uurimist Kuu poolustel Kuu magnetsaba läbimise erinevatel faasidel.

See uurimistöö on oluline osana Artemise programmist, mille eesmärk on viia inimesed Kuule tagasi aastaks 2026. Tehtud avastused aitavad paremini planeerida ja valmistuda pikemateks missioonideks Kuu pinnale ja kaugemale.

Allikas:

– Space.com (algne artikkel)