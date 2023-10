Merkuuri magnetosfääri vilistavad helid

Teadlased on teinud põneva avastuse Merkuuri magnetvälja kohta, kuulates planeedi helisid, mis on sarnased muusika kuulamisega. Merkuuri magnetosfäärist kuuldavad "vilisevad helid" tuvastasid esmakordselt Mitsunori Ozaki Kanazawa ülikoolist ning Jaapani ja Prantsusmaa teadlaste meeskond.

Varem arvati, et Merkuuril on nõrk magnetväli. Need vilistavad helid viitavad aga sellele, et planeedi magnetväli on tõepoolest tugev. Vaatamata sellele, et Merkuuri magnetosfäär on kivine planeet, millel puudub oluline atmosfäär ja mis asub Päikese intensiivse päikesekiirguse ja päikesetuule lähedal, näitab Merkuuri magnetosfäär huvitavaid nähtusi.

Teistel planeetidel leiduvate teatud tunnuste puudumine, nagu hapnikku sisaldav paks atmosfäär või kiirgusvöö, tekitab küsimusi Merkuuri ümbritsevate aurorade olemasolu kohta. Teadlased on eriti huvitatud mõistmisest, kuidas need aurorad võivad tekkida olulise atmosfääri puudumisel.

Merkuuri magnetkeskkonna uurimine on olnud piiratud planeedi uurimisele pühendatud kosmosemissioonide puudumise tõttu. NASA kosmosesond Mariner 10 1970. aastatel ja käimasolev Mercury BepiColombo missioon, mis käivitati 2018. aastal, on andnud väärtuslikke andmeid. MIO instrument, mis on osa BepiColombo missioonist, on spetsiaalselt loodud Merkuuri magnetosfääri uurimiseks.

Aastatel 2021–2022 MIO-instrumendiga kogutud andmed on näidanud selgeid tõendeid "vilerežiimi lainete" kohta Merkuuri magnetosfääris. See nähtus on tekitanud teadlastes uudishimu Maa ja Merkuuri võimalike sarnasuste suhtes elektronide juhitava koori osas, mis on veel üks intrigeeriv nähtus.

Ajakirjas Nature Astronomy avaldatud hiljutised leiud heidavad valgust Merkuuri magnetosfääri poolt kiirgavatele mõistatuslikele helidele. Need aitavad paremini mõista Merkuuri magnetkeskkonda ja annavad ülevaate planeetide magnetväljade ja päikesetuule vahelisest keerulisest koostoimest.

