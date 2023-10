Salapärane pauk ja valgussähvatus ehmatavad Melbourne'i elanikke: meteoor siseneb Maa atmosfääri

Melbourne'i kirdeosa elanikud olid kolmapäeva õhtul hämmastunud, kui tugev pauk ja hiilgav valgussähvatus valgustasid taevast. Eksperdid usuvad, et selle nähtuse põhjustas Maa atmosfääri sisenenud meteoor, mis võlus Doreenis, Merndas, Balwynis ja Doncasteris kohalikke elanikke.

Spekulatsioonid müra allika kohta ulatusid teetöödest ja ilutulestikust kuni äikese või isegi UFO-ni. Austraalia riikliku ülikooli astronoom dr Brad Tucker selgitas aga, et kõige usutavam seletus on meteoor. Ta kirjeldas meteoore kui asteroidide fragmente, mis purunevad ja liiguvad läbi kosmose.

Vaatemängu põhjustanud meteoor oli hinnanguliselt korvpalli suurune, ligikaudu 10–40 cm lai. See liikus hämmastava kiirusega umbes 20 km sekundis või 72,000 XNUMX km tunnis, vabastades Maa atmosfääri sisenedes märkimisväärsel hulgal energiat. Dr Tucker võrdles seda energia vabanemist väikese tuumapommi omaga.

Kuigi seda laadi meteoorid ei ole haruldased, on nende tuvastamine ja ennustamine keeruline. Teadlased töötavad pidevalt nende objektide, eriti suuremate objektide tuvastamise ja jälgimise meetodite täiustamise nimel, mis võivad Maad potentsiaalselt ohustada. Dr Tucker rõhutas vajadust nende sündmuste valvsuse ja uurimise järele, et parandada meie arusaamist päikesesüsteemi päritolust ja evolutsioonist.

Õnneks pole meteooride kokkupõrke osas paanikat põhjust. Siiski on ülioluline teatada selliste sündmuste nähtudest või kogemustest sellistele organisatsioonidele nagu International Meteor Organisation või Fireballs in the Sky. Need aruanded aitavad kaasa teadusuuringutele ja annavad väärtuslikku teavet meteooride olemuse ja käitumise kohta.

See hiljutine juhtum Melbourne'is ei ole isoleeritud, kuna sarnaseid nähtusi on esinenud ka mujal Austraalias. Augustis oli Victoria tunnistajaks salapärasele valguskiirele, mis levis üle öötaeva, mis lõpuks kulmineerus koliseva heliga. Austraalia kosmoseagentuur kinnitas, et see oli kosmoseprahi põletamise tagajärg. Samamoodi teatasid Sydney elanikud seletamatust plahvatusest 2021. aastal, kusjuures võimud ei leidnud ühtegi tõendit.

Kokkuvõtteks võib öelda, et meteooride esinemine ei ole täiesti ebatavaline. Kuigi need võivad tunduda jahmatavate sündmustena, pakuvad need teadlastele väärtuslikke võimalusi meie universumi saladustesse süvenemiseks. Valvsus, uurimine ja aruandlus mängivad nende taevaste külaliste saladuste lahtiharutamisel üliolulist rolli.

