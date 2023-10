Melbourne'i vali buum Arvatakse, et meteoriitide sisenemine atmosfääri

Kokkuvõte: Melbourne'i eeslinnas elanikke vapustanud valju ja salapärase buumi kahtlustatakse, et selle põhjustas Maa atmosfääri sisenenud meteoriit. Doreenis aset leidnud juhtum ajendas paljusid kohalikke elanikke videoid jäädvustama ja oma kogemusi sotsiaalmeedias jagama. Kuigi mõned spekuleerisid astronoomilise sündmuse üle, ei ole võimud selle päritolu veel kommenteerinud. Teadusekspert dr Gail Isles RMIT-i ülikoolist arvas, et tegemist võib olla meteooriga, mis võib olla seotud käimasoleva Perseidide meteoorisajuga. Siiski mainis ta ka võimalust, et tegemist on killuga Venemaa Plesetski kosmodroomilt saadetud navigatsioonisatelliidi raketist. Sarnases intsidendis augustis nägid Victoria elanikud öötaevas valguskera tunnistajaks ja kuulsid valju buumi, mille kohta Austraalia kosmoseagentuur kinnitas hiljem, et tegemist on Venemaa raketi Sojuz-2 kosmoseprahiga.

Melbourne’i eeslinna Doreeni elanikke jahmatas kolmapäeval kella 9 paiku äkiline plahvatuslaadne heli. Elanike jäädvustatud videod näitasid valguspuhangut, millele järgnes valju müra, mis meenutas plahvatust. Sotsiaalmeedia platvormidel tekkisid spekulatsioonid, kui elanikud jagasid oma kogemusi ja seadsid kahtluse alla tohutu plahvatuse põhjuse.

Kuigi võimud pole veel selgitust andnud, pakkus RMIT ülikooli teadusekspert dr Gail Isles, et heli võib seostada Maa atmosfääri siseneva meteooriga. Ta seostas selle käimasoleva Perseidide meteoriidisajuga, mis peaks saavutama oma haripunkti eeloleval nädalavahetusel. Doktor Isles tunnistas aga ka võimalust, et buumi võis põhjustada Venemaa Plesetski kosmodroomilt teele saadetud navigatsioonisatelliidi raketi fragment.

See pole esimene kord, kui Victorias selline juhtum aset leiab. Eelmisel juhtumil augustis olid elanikud tunnistajaks valguspallile, mis läbis öist taevast valju buumi saatel. Austraalia kosmoseagentuur kinnitas hiljem, et sündmuse põhjustas Venemaa raketi Sojuz-2 kosmosepraht, mis sisenes uuesti Maa atmosfääri.

