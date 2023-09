Salapärased sähvatused Veenuse pilvedes võivad olla meteoriidid

Teadlased on pikka aega pead murdnud salapäraste valgussähvatuste pärast, mis aeg-ajalt Veenuse pilvi valgustavad. Varem arvati, et välk, ajakirjas Journal of Geophysical Research: Planets avaldatud uus uuring pakub alternatiivset seletust. Uuring teeb ettepaneku, et need mõistatuslikud tuled on tegelikult Veenuse atmosfääris põlevad meteoorid.

Kuigi NASA oli varem väitnud, et Veenusel võib olla rohkem välku kui Maal, märgitakse uuringus, et välgu olemasolu Veenusel on endiselt aruteluteema. Maal toimuvat välku jälgitakse looduslike raadiolainete tuvastamise teel ja varasemad Veenuse missioonid tuvastasid signaale, mida arvatakse olevat välk. Hiljutised missioonid, nagu NASA Cassini ja Parker Solar, ei leidnud aga välgu raadiosignaale.

Välgu asemel oletavad teadlased nüüd, et Veenuse keerlevates pilvedes täheldatud sähvatused võivad olla planeedi vaenulikus atmosfääris lagunevate meteooride tagajärg. Veenusel on uskumatult karm keskkond, äärmuslikud temperatuurid ja paks mürgine atmosfäär, mis on täidetud ülekriitilise süsinikdioksiidi ja väävelhappe pilvedega.

Stewardi observatooriumis ja Jaapani Akatsuki orbiidil täheldatud välkude arvu lugedes leidsid teadlased, et aastas toimub 10,000 100,000–XNUMX XNUMX sähvatust. Teadlased väidavad, et need sähvatused meenutavad potentsiaalseid meteoriidilööke. Veenuse atmosfääri ainulaadne koostis võib panna nendest löökidest tulekerad põlema piisavalt eredalt, et neid tuvastada.

Nende nähtuste mõistmine on tulevaste Veenuse missioonide kavandamisel ülioluline, eriti hiljutiste tõendite valguses, mis viitavad võimalikule vulkaanilisele tegevusele planeedi pinnal. Kui pikselöögid on muret tekitavad, on vaja kaitsta sonde, mis üritavad Veenusele maanduda, või need, mis hõljuvad selle tihedas atmosfääris pikka aega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et avastus, et Veenuse pilvedes esinevad salapärased sähvatused võivad olla põlevad meteoorid, pakub väärtuslikku teavet tulevaste missioonide jaoks planeedile. Kuigi välgu olemasolu on endiselt ebakindel, pakub meteooride võimalus nendele intrigeerivatele nähtustele alternatiivseid selgitusi.

Allikad:

– Journal of Geophysical Research: Planets