Salapärane raadiolainete plahvatus tuvastati 8 miljardit aastat tagasi

Astronoomid on teinud intrigeeriva avastuse, tuvastades kiire raadiopurske (FRB), mis on Maale jõudmiseks rännanud ilmatu 8 miljardit aastat. FRB-d on intensiivsed raadiolainete pursked, mis kestavad vaid millisekundeid ja nende päritolu on teadmata. Alates esimese FRB avastamisest 2007. aastal on teadlased täheldanud sadu selliseid kosmilisi sähvatusi, mis pärinevad universumi erinevatest punktidest.

Viimane purse, nimega FRB 20220610A, kestis vähem kui millisekundi, kuid vabastas 30 aasta jooksul samaväärse energia meie päikesest. See purse on üks kaugemaid ja energilisemaid FRB-sid, mida eales täheldatud. Kiireid raadiosaake on aga nende lühikese kestuse tõttu keeruline uurida.

Kasutades Austraalias asuvat ASKAP-i raadioteleskoopide massiivi, suutsid teadlased määrata purunemise täpse asukoha. Purse tuvastati ühinevate galaktikate rühmas, mis ühtib teooriaga, et FRB-d võivad olla seotud tähtede plahvatuste tagajärjel tekkivate magnetaride või väga energiliste objektidega.

Teadlased usuvad, et kiirete raadiopurskete uurimine võib anda ainulaadse meetodi galaktikatevahelise aine mõõtmiseks, mis jääb tähelepanuta. Universumi massi praegused hinnangud ei ühti, mis viitab sellele, et ainet on puudu. Kiirete raadiopursketega tuvastatud ioniseeritud materjal võib aidata mõõta galaktikate vahel olevate asjade hulka, valgustades seda puuduvat ainet.

Selle meetodi, kuidas kasutada puuduva aine tuvastamiseks kiireid raadiosaake, pakkus algselt välja Austraalia astronoom Jean-Pierre Macquart 2020. aastal. Selles uuringus tehtud mõõtmised kinnitavad Macquarti seost, mis näitab, et mida kaugemal on kiire raadiosaade, seda rohkem hajutatud gaasi see paljastab galaktikate vahel.

Siiani on ligi 50 kiiret raadiosaadet jälitatud nende lähtepunktidesse, millest umbes pooled on tuvastatud ASKAP-teleskoobi abil. Teadlased loodavad, et tulevased ehitatavad raadioteleskoobid võimaldavad tuvastada veel tuhandeid kiireid raadiosaateid, aidates meil paremini mõista universumi struktuuri.

Kiirete raadiopurskete uurimine ei anna mitte ainult ülevaadet nendest kosmilistest nähtustest, vaid avab ka uusi võimalusi kosmoloogiat puudutavatele suurtele küsimustele vastamiseks.

Allikad:

– CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html