NASA lõpetas Marsi hapnikutootmise katse

NASA teatas hiljuti Marsi hapniku in-situ ressursside kasutamise katse (MOXIE) lõpuleviimisest, mis on katse, mille eesmärk on eraldada Marsi atmosfäärist hapnikku. MIT-i inseneride ja teadlaste loodud MOXIE-d on punasel planeedil viibitud aja jooksul läbi viidud 16 korda, tootes kokku 122 grammi hapnikku. Selle maksimaalne tootmiskiirus oli 12 grammi tunnis, mis ületas NASA algsed eesmärgid. Kuid vaatamata selle edule pole MOXIE 2.0 plaanis.

MOXIE kasutatav protsess hõlmas sissetuleva õhu filtreerimist tolmu eemaldamiseks ning seejärel selle kokkupressimist ja kuumutamist temperatuurini 800 °C (1,470 °F). Sellel temperatuuril saab Marsi atmosfääri süsinikdioksiidist eraldada hapnikku. Seejärel testiti ekstraheeritud hapnikku enne atmosfääri tagasilaskmist. Seadme soojendamiseks kulus kaks tundi, enne kui ekstraheerimisprotsess võis alata.

MOXIE oli ainulaadne täiendus Perseverance kulgurile, kuna selle eesmärk oli toetada inimeste Marsi avastamist. See näitas, et meeskonnal on võimalik Marsil ellu jääda ja naasta koju, kasutades pinnal olemasolevaid ressursse. In-situ ressursside kasutamise (ISRU) kontseptsioon pakub NASA ja selle partnerite seas suurt huvi, kuna nad uurivad pikemaajaliste missioonide võimalusi.

MOXIE toodetud hapnikul on mitmesuguseid potentsiaalseid rakendusi, millest kõige olulisem on selle kasutamine rakettide raketikütusena. Selleks on aga vaja suuri koguseid. Vaatamata katse õnnestumisele ja sellest saadud teadmistele ei ole praegu plaanis MOXIE 2.0 välja töötada. Selle asemel hõlmab NASA järgmine samm täismahus süsteemi väljatöötamist, mis sisaldab MOXIE-ga sarnast hapnikugeneraatorit, samuti meetodit tekkinud hapniku veeldamiseks ja säilitamiseks.

Allikas: NASA