Parasiit kontrollib sipelgate käitumist temperatuurilülitiga

Kopenhaageni ülikooli teadlased avastasid, et sipelgaid nakatava parasiitide ussil on ainulaadne sisse/välja lüliti, mis muudab selle peremehe käitumist. Lüliti aktiveerib temperatuur, parasiitne uss manipuleerib sipelga käitumisega ainult siis, kui temperatuur on madal. Ajakirjas Behavioral Ecology avaldatud uuring heidab valgust parasiitide ja nende peremeesorganismide vahelisele keerulisele suhtele.

Parasiidid, mis kontrollivad ja manipuleerivad oma peremeeste käitumist, on looduses hästi tuntud. Korditseps, zombistavate parasiitseente perekond, on suurepärane näide. Need seened nakatavad erinevaid putukaliike, muutes nende käitumist ja viivad lõpuks nende enda paljunemiseni. Lantsettmaksa lest omab sarnast võimet oma peremeesorganismiga manipuleerida, kuid see uus uuring näitab temperatuuri tähtsust selle käitumise aktiveerimisel.

Kui maksalest nakatab sipelgaid, peitub enamik neist kapsliga kaitstuna sipelga kõhtu. Üks maksalest kinnitub sipelga aju külge, sundides sipelgat oma alalõualuud rohuliblede otsa kinnitama. See asetab sipelga selliselt, et karjatavad imetajad söövad seda suurema tõenäosusega. Kaitsekapsel lahustub uue peremeesorganismi soolestikus ja maksaleestikud jõuavad maksa. Sipelga aju külge kinnitatud lest ohverdab end, tuues kasu teistele parasiitidele.

Ellujäänud maksaleestikud toituvad peremehe verest, saavad täiskasvanuks ja munevad. Need munad erituvad peremehe väljaheitega, mille teod ära tarbivad. Seejärel köhivad teod koos limaga üles vastsete lestikke, meelitades ligi sipelgaid, kes vastsed alla neelavad, jätkates tsüklit.

Ühe teadlase Brian Lund Fredensborgi varasemad laboratoorsed uuringud näitasid, et nakatunud sipelgad hammustavad kuumade temperatuuride korral vähem lehti. Selle edasiseks uurimiseks jälgisid teadlased nakatunud sipelgaid looduses, jälgides samal ajal temperatuuri ja niiskust. Tulemused kinnitasid laboratoorseid leide, mis näitasid, et nakatunud sipelgad kinnituvad jahedamal temperatuuril tõenäolisemalt rohuliblede otsa ja vabastavad temperatuuri tõustes oma hammustuse.

Bioloogilise mitmekesisuse ja liikidevaheliste keeruliste suhete mõistmiseks on ülioluline mõista, kuidas parasiidid oma peremeesorganisme manipuleerivad. See uurimus toob esile temperatuuri olulisuse selliste manipulatsioonide käivitamisel ja annab uusi teadmisi parasiteeritud sipelgate käitumisest nende looduslikes elupaikades.

Mõisted:

– Lancet-maksalest: parasiitne uss, mis nakatab erinevaid peremehi, sealhulgas teod, sipelgad ja karjatavad imetajad.

– Parasitism: suhe kahe organismi vahel, kus üks saab kasu teise arvelt.

– Behavioral Ecology: teadusajakiri, mis avaldab uuringuid loomade käitumise kohta seoses nende keskkonnaga.

Allikas: Kopenhaageni Ülikool