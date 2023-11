Muutuv maastik: soolised erinevused teaduses

Hiljuti ajakirjas PLOS Biology avaldatud uuring näitab, et kuigi sooline tasakaalustamatus püsib teadusringkondades, on edusamme näha. Stanfordi ülikooli metauuringute innovatsioonikeskuse John Ioannidise juhitud uuringus analüüsiti Scopuse andmebaasi andmeid, mis hõlmasid 5.8 miljonit autorit kõigist teadusharudest.

Ajalooliselt on mehed domineerinud teaduse valdkonnas, kusjuures esindatuses on olnud olulisi erinevusi. Uuring näitas aga, et sooline lõhe väheneb, kuigi aeglaselt. Kõigi autorite seas on mehi naisi endiselt 1.88 korda rohkem, kuid see näitaja on vähenenud 3.93. aasta eelsete autorite 1992 korral 1.36. aasta järgsete autorite puhul 2011 korral.

Huvitaval kombel keskendus analüüs ka enimtsiteeritud autoritele, kes esindavad oma valdkonna mõjukamaid hääli. Selles eksklusiivses rühmas on mehi naiste arv jätkuvalt 3.21 korda suurem, mis on vähenemine vanemautorite 6.41 korral 2.28 korral nende hulgas, kes alustasid avaldamist pärast 2011. aastat.

Leiud rõhutavad veelgi teadusharude heterogeensust, kusjuures enimtsiteeritud autorite soolise esindatuse tase on erinev. Tegelikult näitas ainult 18% kõige noorema autorirühma teaduslikest alavaldkondadest naiste võrdset või suuremat esindatust enimtsiteeritud autoritena.

Uuringus uuriti ka soolist tasakaalustamatust kõrge sissetulekuga riikides võrreldes teiste riikidega. Kuigi sooline tasakaalustamatus mõlemas rühmas aja jooksul vähenes, näitasid kõrge sissetulekuga riikidest väljaspool olevad riigid enim viidatud autorite soolist ebavõrdsust vähe.

Lisaks selgus lähemal uurimisel, et kuigi naised moodustasid olulise osa noorimast autorite rühmast, jäi nende üleminek täisprofessori ametikohale harvaks. See viitab vajadusele parandada andekate teadlaste edutamise võimalusi, olenemata soost.

Kokkuvõttes illustreerib uuring edusamme soolise ebavõrdsuse vähendamisel teadusautorites, kuid tunnistab, et arenguruumi on veel palju. Kaasavama ja õiglasema teadusringkonna loomiseks tuleb jätkata jõupingutusi selle tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on Scopuse andmebaas?



V: Scopuse andmebaas on põhjalik hoidla, mis sisaldab artikleid erinevatest teadusvaldkondadest. Seda kasutati uuringus autorite soolise koosseisu hindamiseks.

K: Kuidas määrati uuringus osalenud autorite sooline identiteet?



V: Sooline identiteet määrati suure kindlusega Scopuse andmebaasi abil, mis tõenäoliselt põhines erinevatel näitajatel, nagu autorite nimed ja kuuluvus.

K: Kas kõrge sissetulekuga riikide ja teiste riikide vahel oli soolise ebavõrdsuse osas erinevusi?



V: Uuring näitas, et sooline tasakaalustamatus vähenes aja jooksul nii kõrge sissetulekuga riikides kui ka teistes riikides. Teistes riikides oli aga enim viidatud autorite sooline ebavõrdsus vähe paranenud.

K: Mida näitab uuring naisteadlaste arengu kohta?



V: Uuring rõhutab, et kuigi naised on noorimate autorite hulgas hästi esindatud, on nende üleminek täisprofessori ametikohale endiselt haruldane. See viitab vajadusele parandada andekate teadlaste edutamise võimalusi, olenemata soost.