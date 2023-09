Linnamüra mõju Pied Tamarin ahvidele ja nende suhtlemisele

Universidade Federal do Amazonase ja Anglia Ruskini ülikooli (ARU) teadlaste hiljutine uuring näitas, kuidas kriitiliselt ohustatud tamariiniahvid kohandavad oma suhtlustehnikaid vastuseks inimeste põhjustatud mürasaastele. Need ahvid, kes elavad väikeses piirkonnas Kesk-Brasiilias, toetuvad suhtlemisel peamiselt häälkõnedele ja lõhnamärkidele, kuid nüüd seisavad silmitsi väljakutsega kohaneda linnakeskkonnaga.

Uurimisrühm viis läbi vaatlusi üheksa metsikute tamariinide rühma kohta, jälgides nende käitumist 10 päeva jooksul. Peamine inimeste tekitatud müra allikas nende elupaigas oli maanteeliiklus, kuid üldisele müratasemele aitasid kaasa ka lennukite, pargikülastajate ja sõjaliste operatsioonide tekitatud müra.

Uuring avastas korrelatsiooni linnamüra suurenemise ja lõhnamärkide sageduse vahel ahvide seas. Kuna müra takistab nende vokaalset suhtlust, toetuvad ahvid sõnumite edastamisel rohkem lõhnamärkidele.

Pied tamariinid kasutavad erinevatel eesmärkidel erinevaid lõhnamärgiseid, sealhulgas territoriaalset ja reproduktiivteavet. See evolutsiooniline kohanemine võimaldab neil suhelda pikema aja jooksul. Siiski ei pruugi see olla nii tõhus kui häälekõned, eriti kuna nende elupaik killustub linnastumise tõttu.

ARU evolutsioonibioloogia dotsent dr Jacob Dunn rõhutas, et inimtegevus on oluliselt muutnud akustilisi maastikke, millega paljud liigid algselt kohandati. Arvatakse, et tamariinide lõhnamärgistuse suurenemine on paindlik kohanemine nende keskkonnamuutustega.

See uuring heidab valgust loomade käitumuslikele muutustele linnakeskkonnas ja toob esile võimalikud väljakutsed, millega seisavad silmitsi kriitiliselt ohustatud liigid, nagu näiteks tamariin. Täiendavad uuringud on vajalikud, et mõista, kuidas linnamüra mõjutab nende käitumise ja üldise ellujäämise muid aspekte.

Allikad:

