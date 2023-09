Ahvid kasutavad rohkem lõhnamärke, et kompenseerida inimeste tekitatud mürasaastet

Uues uuringus leiti, et tamariinid suurendavad lõhnamärgiste kasutamist, et kompenseerida inimeste tekitatud mürasaastet. Tamariin on Kesk-Brasiiliast leitud primaatide liik, kuid linnakeskkond on selle elupaika üha enam mõjutanud. Uuring, mille viisid läbi Universidade Federal do Amazonase ja Anglia Ruskini ülikooli teadlased, kasutas raadiojälgimist, et jälgida üheksa erineva metsikute tamariinide rühma käitumist. Teadlased leidsid, et lõhnamärgistuse sagedus suurenes kooskõlas maanteeliikluse, lennukite, pargikülastajate ja sõjalise tegevuse põhjustatud müratasemega. See viitab sellele, et ahvid toetuvad rohkem lõhna märgistamisele, kui nende häälesuhtlus muutub inimmüra tõttu vähem tõhusaks.

Suhtlemine on liigi ellujäämiseks ülioluline ja tamariinid kasutavad paljunemis- ja territoriaalse teabe edastamiseks lõhnamärgistust. Uuringu juhtiv autor Tainara Sobroza selgitab, et paljud liigid sõltuvad olulise teabe saamiseks akustilistest signaalidest, nagu paarilise meelitamine, toiduotsimine ja kiskjate hoiatused. Uuringud näitavad, et linnastumine ja suurenenud müratase mõjutavad tamariinide suhtlemist. Kuna linnamaastik tungib veelgi nende territooriumile, muutub lõhnamärgistus suhtlusvahendina levinumaks.

Kaasautor dr Jacob Dunn märgib, et inimesed on toonud loomade helimaastikesse täiendavaid stiimuleid, mis summutavad looduslikud helid. Lõhnamärgistuse laialdasemat kasutamist tamariinide poolt peetakse paindlikuks vastuseks sellele keskkonnamuutusele. Kuid erinevalt häälekõnedest ei ole lõhnamärgised kaugsuhtluses tõhusad. Kuna tamariinide elupaik muutub killustatumaks ja rühmad isoleeritumaks, võib see kohanemine avaldada kahjulikku mõju juba kriitiliselt ohustatud liikidele.

Üldiselt toob uuring esile viisid, kuidas loomad kohandavad oma käitumist vastuseks inimeste põhjustatud muutustele oma keskkonnas. Nende kohanduste mõistmine on kaitsemeetmete ja ohustatud liikide ellujäämise tagamiseks ülioluline.

Allikas:

– Tainara V. Sobroza jt, Kas pied tamariinid suurendavad linnamürale reageerides lõhnamärgistust?, Ethology Ecology & Evolution