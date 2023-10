MIT-i teadlased avastavad viiekihilise grafeeni ainulaadseid omadusi

MIT-i füüsikud on teinud põneva avastuse grafeeni omaduste kohta. Konkreetse viiekihilise mustriga virnastatud grafeenil on ebatavalise magnetismi seisund ja uudne elektrooniline käitumine, mida nimetatakse "ferroorgulisuseks". See leid võib potentsiaalselt viia suure võimsusega ja energiatõhusate andmesalvestusseadmete väljatöötamiseni.

Grafeen on süsiniku allotroop, mis koosneb ühest kuusnurkses võres paiknevast aatomikihist. See on tuntud oma erakordse tugevuse ja juhtivuse poolest. Selles uuringus leidsid MIT-i teadlased, et kui viis grafeenikihti on virnastatud romboeedrilise mustriga, läheb materjal haruldasesse olekusse, mida nimetatakse "multiferroseks". Selles olekus on sellel nii ebatavaline magnetism kui ka ferroorulisus.

Multiferroossel materjalil on oma elektriliste, magnetiliste või struktuursete omaduste kooskõlastatud käitumine. See avastus on eriti oluline, kuna see võib andmesalvestusseadmeid muuta. Kasutades multiferrootilisi omadusi, saavad insenerid kavandada ülimadala võimsusega ja suure võimsusega andmesalvestusseadmeid, mis suudavad salvestada tavaliste seadmetega võrreldes topeltkogust teavet.

Teadlased tegid katseid, kasutades üksikuid grafeenihelbeid, mis kooriti hoolikalt suuremast grafiidiplokist. Nad asetasid grafeenikihid konkreetsesse romboeedrisse ja jälgisid multiferroilise käitumise tekkimist. Nende leiud on avaldatud ajakirjas Nature ilmuvas artiklis.

See uuring toob esile grafeeni ainulaadsed omadused ja selle kasutamise võimalused tõhusamate andmesalvestusseadmete väljatöötamisel. Multiferroilise grafeeni võimaluste täielikuks mõistmiseks ja kasutamiseks on vaja täiendavaid uuringuid.

