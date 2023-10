Uus universaalne loodusseadus: evolutsioon kehtib kõigi keerukate süsteemide kohta

Teadlaste ja filosoofide meeskond on võtnud kasutusele murrangulise kontseptsiooni, mida nad nimetavad "puuduvaks loodusseaduseks". Nad väidavad, et evolutsioon ei piirdu bioloogilise eluga, vaid see on põhiprotsess, mis kehtib kõigi universumi keeruliste süsteemide kohta alates taevakehadest kuni aatomistruktuurideni. Meeskond pakub välja "funktsionaalse teabe suurendamise seaduse", mis ütleb, et mis tahes süsteem, nii elav kui ka eluta, areneb, kui erinevad konfiguratsioonid valitakse funktsionaalsuse alusel.

Teadlased tuvastavad arenevate süsteemide kolm iseloomulikku tunnust: komponentide paljusus, paigutuste mitmekesisus ja funktsioonide valik. Nad viitavad sellele, et need omadused on ühised keerukate arenevate süsteemide jaoks erinevates valdkondades.

Selle universaalse loodusseaduse võti peitub mõistes "funktsiooni valimine". Teadlased laiendavad Darwini loodusliku valiku teooriat, liigitades funktsiooni kolme erinevasse liiki: stabiilsus, dünaamiline püsivus ja uudsus. Funktsioon ei piirdu enam ellujäämisomadustega, vaid hõlmab atribuute, mis aitavad kaasa süsteemi jätkuvale eksisteerimisele, mitmekesistamisele ja keerukusele.

Uuring illustreerib seda teooriat näidetega nii bioloogilisest kui ka mittebioloogilisest kontekstist. See toob esile elu evolutsioonilise teekonna Maal, alates fotosünteesi tekkimisest kuni keeruka käitumise kujunemiseni. Evolutsiooni mõiste ulatub aga orgaanilisest elust kaugemale. Näiteks mineraalide kuningriigil on oma evolutsioonitee, kus lihtsad mineraalide konfiguratsioonid on aja jooksul tekitanud üha keerukamaid.

Lisaks kujutavad tähed ise evolutsioonilist imet, luues raskemaid elemente, aidates kaasa universumi keemilisele mitmekesisusele ja keerukusele.

Uuringus rõhutatakse, et Darwini evolutsioon on selle laiema loodusnähtuse erijuhtum. See viitab sellele, et Maa elu mitmekesisust juhtivad põhimõtted kehtivad ka elutute süsteemide kohta.

See uuring, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, on koostöö, mis hõlmab erinevate teadusharude teadlasi. Tunnistades keeruliste süsteemide universaalset kalduvust tekitada uudsust, stabiilsust ja dünaamilist püsivust, määratleb see uurimus uuesti meie arusaama evolutsioonist kui meie pidevalt areneva universumi loomupärasest tunnusest.

