Teadlased on teinud murrangulise avastuse, mis on paljastanud Atlandi ookeani saladused. Nad on komistanud massilise veemassi otsa, mis ulatub Brasiilia tipust Guinea laheni Lääne-Aafrika lähedal. Mõistatuslikult Atlandi ekvatoriaalveeks nimetatud kolossaalne veekogu oli seni avastamata. See murranguline leid annab uue vaatenurga Atlandi ookeani koostisele, seades kahtluse alla varasemad oletused.

Erinevalt Vaiksest ja India ookeanist, kus veed segunevad piki ekvaatorit, oli sellise nähtuse esinemine Atlandi ookeanil teadlastel selle hetkeni kõrvale hiilinud. See ilmutus ajendab uuesti hindama ekvatoriaalse tsirkulatsiooni ja segunemisprotsesside ühisjooni kõigis kolmes ookeanis. Moskva Shirshovi okeanoloogiainstituudi füüsik ja okeanoloog Viktor Žurbas väljendas selle avastuse üle oma entusiasmi. "Tuvastatud uus veemass on võimaldanud meil täiendada (või vähemalt täpsemalt kirjeldada) maailma ookeani põhiliste veemasside fenomenoloogilist mustrit," selgitas ta.

Selle avastuse olulisuse mõistmiseks on hädavajalik mõista ookeanivee keerulist olemust. Ookean pole kaugeltki ühtlane, vaid mitmekesine seinavaip omavahel seotud massidest ja kihtidest, mida pidevalt mõjutavad hoovused, pöörised ning temperatuuri ja soolsuse muutused. Veemassid esindavad selle keeruka paigutuse eristavaid komponente, millest igaühel on oma geograafiline asukoht, moodustumise ajalugu ja füüsikalised omadused, nagu tihedus ja lahustunud isotoobid.

Nende veemasside tuvastamiseks uurivad okeanograafid temperatuuri ja soolsuse vahelist seost, mis määrab merevee tiheduse. Vaikse ookeani ja India ookeani ekvatoriaalvete avastamine pärineb aastast 1942, mil teadlased koostasid esimest korda temperatuuri-soolsuse diagrammi. Need veed, mida iseloomustasid spetsiifilised temperatuuri- ja soolsuskõverad, olid ümbritsevast veest eristatavad. Siiski ei olnud Atlandil kuni hiljutise läbimurdeni sellist selget mustrit täheldatud.

Atlandi ookeani ekvatoriaalvee tuvastamine sai võimalikuks Argo programmiga kogutud andmete põhjaliku analüüsi abil. See rahvusvaheline algatus kasutab robotujukeid, mis sukelduvad iseseisvalt ookeanidesse üle kogu maailma. Uurides nende ujukite kogutud teavet, tuvastasid teadlased temperatuuri-soolsuse kõvera, mis on paralleelne Atlandi ookeani põhja- ja lõunaosa keskveega. See varem märkamatu kõver paljastas Atlandi ekvatoriaalvee olemasolu.

Vastleitud veemass lubab sügavamat arusaamist ookeanide segunemisprotsessidest, mis mängivad ülitähtsat rolli soojuse, hapniku ja toitainete transportimisel kogu maailmas. See ilmutus tuletab meelde, et meie tohututes ja keerukates ookeanides on veel palju uurida ja lahti harutada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Kuidas avastati Atlandi ookeani ekvatoriaalvesi?

V: Teadlased avastasid Atlandi ookeani ekvatoriaalvee olemasolu, analüüsides Maa ookeane jälgiva robotite ujukide võrgustiku Argo kogutud andmeid.

K: Mis eristab veemassi?

V: Veemassid on erinevad veekogud ookeanis, millel on ainulaadsed füüsikalised omadused, tekkelugu ja geograafiline asukoht.

K: Mida aitab Atlandi ookeani ekvatoriaalvee avastamine teadlastel mõista?

V: See äsja leitud veemass annab ülevaate ookeani keerulistest segunemisprotsessidest, sealhulgas selle rollist soojuse, toitainete ja hapniku transportimisel kogu planeedil.