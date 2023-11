2023. aasta sügise kokkukutsumisel saavutati uued verstapostid: teaduse ja kunsti pioneeride tähistamine

2023. aasta sügisel Place des Artsis peetud kokkutulekul kõndis umbes 1,000 õpilast üle Salle Wilfrid-Pelletier' lava, et saada oma väljateenitud kraadid. Ülikool kasutas võimalust tunnustada silmapaistvaid isikuid nende märkimisväärse panuse eest teadusesse ja kunsti.

Üks selline isik, keda hommikusel tseremoonial autasustati, oli MiMi Aung, kellele anti üle maineka teadusdoktori auhind. Aung, teerajaja kosmoseinsener, tegi NASA reaktiivmootori laboris (JPL) töötades ajalugu. Ta juhtis kõigi aegade esimese lennuki loomist ja edukat lendu, et saavutada mootoriga ja kontrollitud lend teisel planeedil. Murranguline lennuk nimega "Ingenuity" tõusis õhku Marsi õhukeses atmosfääris ja püsis õhus muljetavaldavad 39 sekundit. Võrdluseks, vendade Wrightide esimene lend Maal kestis vaid 12 sekundit. Aungi leidlikkus on viimase paari aasta jooksul toonud kaasa üle 60 eduka missiooni "Ingenuity" jaoks. Oma silmaringi laiendades liitus Aung hiljuti Amazoni projekti Kuiperiga tehniliste programmide haldamise direktorina, mille eesmärk on suurendada ülemaailmset lairiba Interneti-juurdepääsu satelliitvõrgu kaudu madalal Maa orbiidil.

Pärastlõunasel kokkukutsumise tseremoonial austas ülikool kunstnikku ja McGilli lõpetanud Robert Houle'i lugupeetud õigusteaduste doktori tiitliga, honoris causa. Houle'i teekond elukohakoolis ellujääjana viis ta selleni, et ta leidis lohutust ning väljendas end maalimise ja joonistamise kaudu. Viimase viie aastakümne jooksul on temast saanud Kanada kaasaegse kunsti üks silmapaistvamaid tegelasi. Houle on pühendanud oma elu põlisrahvaste kunstnike tunnustamise propageerimisele ning põlisrahvaste juhtpositsiooni loomisele akadeemilistes ja kultuuriasutustes. Nimelt sai temast esimene kaasaegse põlisrahvaste kunsti kuraator Kanada tsivilisatsioonimuuseumis ja ühtlasi esimene põlisrahvaste uuringute professor Ontario kunsti- ja disainikolledžis. Houle'i erakordne panus Kanada kunsti on toonud talle palju auhindu, sealhulgas Janet Braide'i mälestusauhinna Kanada kunstiajaloo tipptasemel, mille ta on võitnud kaks korda.

2023. aasta sügise kokkukutsumisel tähistati nende tähelepanuväärsete inimeste saavutusi, kes on nihutanud teaduse ja kunsti piire. Nende mõjukas panus inspireerib kahtlemata tulevasi põlvkondi jõudma uutesse kõrgustesse ja looma oma püsivaid pärandiid.

FAQ

Mis on honoris causa?

Honoris causa on ladinakeelne termin, mida kasutatakse ülikooli või asutuse poolt antud aukraadi tähistamiseks, ilma et saaja oleks täitnud tavapäraseid akadeemilisi nõudeid.

Kes on MiMi Aung?

MiMi Aung on teedrajav kosmoseinsener, kes juhtis kõigi aegade esimese lennuki nimega "Ingenuity" loomist ja lendu, et saavutada mootoriga ja kontrollitud lend teisel planeedil.

Kes on Robert Houle?

Robert Houle on kunstnik, elamukooli ellujäänu ja Kanada kaasaegse kunsti silmapaistev tegelane. Ta on tuntud oma põlisrahvaste kunstnike väsimatu propageerimise ning akadeemilistes ja kultuuriasutustes juhtiva rolli eest.