Teadlased uurivad ajas muutuva lainemehaanika mõjusid

Tampere ülikooli ja Ida-Soome ülikooli teadlased on läbi viinud uuringu ajas muutuva lainemehaanika kohta fotoonikas. Nende eesmärk oli määratleda, kuidas ajas muutuv meedium mõjutab lainenähtusi, ja uuriti standardses lainevõrrandis tehtud muudatusi, kui laine kiirus ei ole konstantne. Meeskond töötas välja kiirendava laine võrrandi, mis võttis arvesse laine kiiruse muutusi aja jooksul.

Esialgu tekkisid teadlastel võrrandi lahendamisel väljakutsed, kuid nad mõistsid, et lahenduse käitumine sarnaneb relativistlike nähtuste omaga. Nad leidsid, et eeldatava käitumisega kooskõlas olevate lahenduste saamiseks on vaja konstantset võrdluskiirust, näiteks valguse vaakumi kiirust. See uurimus viis "aja noole" avastamiseni, mis määrab kiirenevate lainete osas täpselt määratletud aja suuna. Teadlased täheldasid, et kiireneva laine võrrand võimaldas ainult lahendusi, kus aeg liigub edasi, kuid mitte tagasi.

Lisaks uuriti uuringus energia ja impulsi säilimist pidevates lainetes liideste vahel. Impulsi säilitamine valguses on olnud aruteluobjekt, mida tuntakse Abraham-Minkowski vaidlusena. Teadlased tegid oma uurimistööga kindlaks, et relativistlikud efektid mängivad lainete impulsi säilitamisel rolli. Nad omistasid mittesäilivuse illusiooni pikkuse kokkutõmbumisele, mille põhjustas ainelises keskkonnas esinev laine ajalisest laienemisest.

Kiirenduslaine võrrandil on laialdased rakendused ja seda saab kasutada pidevate lainete analüütiliseks modelleerimiseks isegi ajas muutuvate materjalide korral. See võimaldab teadlastel uurida stsenaariume, mida varem oli võimalik lahendada ainult numbriliselt. Üks selline stsenaarium hõlmab korrastamata fotoonilise ajakristalli, hüpoteetilist ainet, milles lained aeglustuvad eksponentsiaalselt, samal ajal energiat kogudes. Meeskonna formalism näitas, et nendel juhtudel on energia muutus tingitud laine kogetavast kõverast aegruumist.

See uuring aitab kaasa ajas muutuva meedia ja nende mõju lainenähtustele mõistmisele. Samuti tõstab see esile looduse põhiomadused, sealhulgas aja fikseeritud suund ja lainete impulsi säilimine. Edasised uuringud selles valdkonnas võivad viia oluliste uuendusteni fotoonikas ja mujal.

Allikad:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson ja Marco Ornigotti. "Ajas muutuv meedia, relatiivsus ja aja nool." Optika. DOI: 10.1364 / OPTICA.494630