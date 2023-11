Arheoloogiline avastus paljastab, et iidsed inimesed kandsid Lõuna-Aafrikas kingi

Arheoloogid tegid hiljuti Lõuna-Aafrika Kapi rannikul murrangulise avastuse, mis seab kahtluse alla meie arusaama inimeste varastest tehnoloogilistest edusammudest. Leiud viitavad sellele, et iidsed inimesed võisid kanda kingi keskmisel kiviajal, mida Aafrika esiajaloos tuntakse ka mesoliitikumina. See 75,000 150,000–XNUMX XNUMX aastat tagasi pärinev avastus viitab võimalusele, et iidsetel inimestel oli suurem kognitiivne keerukus, kui seni arvati.

Varasemad teadaolevad kingad pärinevad varasemate arheoloogiliste leidude järgi vaid umbes 6,000 aasta tagusest ajast ja neid leiti mõnelt poolt Euroopast. Varem arvati, et Lõuna-Aafrika inimesed kandsid kingi alles umbes 2,000 aastat tagasi. Uued tõendid Lõuna-Aafrika Kapi rannikul seavad selle arusaama aga kahtluse alla. Paleopindade fossiilid on paljastanud, millised eksperdid usuvad, et inimese jalajäljed on kaetud mingil kujul toores kingalaadse kattega.

Johannesburgi evolutsiooniuuringute instituudi Witwatersrandi ülikooli teadlane Bernhard Zipfel nendib, et need leiud näitavad, et iidsed inimesed, kes jätsid oma jalajäljed Cape Coast'ile keskmisel kiviajal, kandsid tõenäoliselt mingisuguseid varajasi jalatseid. Kaljune maastik piki rannikut oleks vajanud jalakaitset, et vältida vigastusi, mis võivad lõppeda surmaga.

Iidsete inimeste kantavate jalanõude tüübid on kasutatud materjalide riknemise tõttu endiselt ebakindlad. Erinevalt kivist esemetest lagunevad orgaanilistest materjalidest valmistatud jalatsid kiiresti ja tõenäoliselt ei püsi need tuhandeid aastaid. Teadlased kasutavad aga fossiile, et uurida meie iidsete esivanemate kantud jalatseid. Jälgede fossiilide hulka kuuluvad iidsete jalajälgede jäljed, kehajäljed ja muud tõendid, mis võivad anda ülevaate iidsest elust.

Jälgede fossiilide välimuse põhjal oletab Zipfel, et iidsed kingad meenutavad kõige rohkem “plakkisid” või plätusid. Seda hüpoteesi toetavad veelgi sarnasused jälgede fossiilide ja Lõuna-Aafrika vanimate elanike sanlaste kantud sandaalide vahel.

Täiendava ülevaate saamiseks viisid Zipfel ja tema kolleegid läbi katseid, kandes erinevate iidsete jalatsite tüüpide kaasaegseid reproduktsioone, kõndides mööda samu randu, kus need kingades inimesed kunagi rändasid. Jälgede fossiilide võrdlemine reproduktsioonide tekitatud kaasaegsete jälgedega näitas olulisi korrelatsioone, mille tulemusena tuvastasid teadlased vähemalt kolm erinevat jäljekohta, mille tegid iidseid jalatseid kandnud inimesed.

Kuigi mõned küsimused jäävad alles ja vaja on rohkem uurida, usuvad Zipfel ja tema meeskond, et nende avastused aitavad meil mõista, millal inimesed esimest korda kingi kandma hakkasid. Need leiud viitavad kindlalt sellele, et Lõuna-Aafrika piirkond mängis iidsete inimeste kognitiivsete ja praktiliste võimete arendamisel otsustavat rolli. Zipfeli ja tema kolleegide läbiviidud uuringud pakuvad väärtuslikku teavet meie varajaste esivanemate tehnoloogilistest edusammudest ja heidavad uut valgust nende kognitiivsete võimete keerukusele.

