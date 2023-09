Uus uuring näitab potentsiaalset lahendust mikroobide nakatumisele rahvusvahelises kosmosejaamas

By

Hiljutine Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) uuring näitas potentsiaalse lahenduse käimasolevale mikroobse nakatumise probleemile. Mikroobid, mida astronaudid ja lasti ISS-ile kannavad, võivad moodustada biofilmidena tuntud talveunes urge. Need biokiled kujutavad endast ohtu astronautide tervisele ja võivad kahjustada jaama seadmeid. Ränipõhise määrdeainega töötlemine on aga näidanud paljulubavaid tulemusi biokile moodustumise ennetamisel.

Biokiled on mikroobide toodetud rakkude keerulised maatriksid ja neid võib leida erinevatel ISS-i pindadel, sealhulgas kosmoseülikondadel ja veesüsteemidel. Kuigi mõned mikroobid on kahjutud või isegi kasulikud, võivad kahjulikud mikroobid keha kaitsesüsteemist kõrvale hiilida ja koekahjustusi põhjustada. Neid kahjulikke mikroobe kaitsevad nende loodud biokile, mis võimaldab neil uinuda ja vältida avastamist.

Ränipõhist määrdeainetöötlust katsetati esmakordselt Maal ja see osutus tõhusaks biokile moodustumise ärahoidmisel. ISS-i eksperimendis töötlesid astronaudid määrdeainega pinnamaterjale ja paljastasid need bakterile nimega Pseudomonas aeruginosa. Pärast kolmepäevast inkubeerimist jaamas näitasid testid, et määrdeaine oli takistanud bakterite pindadele kogunemist.

See avastus on eriti oluline pikaajaliste kosmosemissioonide puhul Kuule ja Marsile, kus varuosade saamine või meeskonna viivitamatu tagasisaatmine Maale ei ole võimalik. Mikroobse nakatumise leevendamiseks lahenduste leidmine on astronaudi tervise säilitamiseks ja seadmete funktsionaalsuse tagamiseks ülioluline.

Lisaks kosmoses kasutatavatele rakendustele võib see uuring mõjutada ka meditsiiniseadmete puhtana hoidmist ja mikroobide põhjustatud korrosiooni vähendamist sellistes tööstusharudes nagu nafta- ja gaasitootmine. Biokile moodustumise vältimine võib aidata maandada seadmete rikke ja ohtliku õlireostuse riske.

See uuring avaldati 16. augustil 2021 ajakirjas npj Microgravity.

