Metaaniheitmete vähendamine põllumajanduses: läbimurre säästvas põllumajanduses

Konverentsil „Põllumajandus ja kliimamuutused: teadus teoks” jagas Teagasci juhtivteadur prof Sinead Waters projekti „Meth-Abate” raames murrangulisi uuringuid. Püüdes võidelda Iiri põllumajandustööstuse tekitatud murettekitava tasemega kasvuhoonegaaside, eriti metaani heitkoguste vastu, on prof Waters ja tema meeskond töötanud uute põllumajandusettevõtete jaoks sobivate tehnoloogiate kallal.

Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) hiljutised andmed näitasid, et 72% Iiri põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkogustest võib olla tingitud metaanist. Sellest tulenevalt on tööstus aktiivselt otsinud tõhusaid meetodeid nende heitkoguste vähendamiseks.

Projekt "Meth-Abate" on keskendunud oksüdeerivate metaani inhibiitorite väljatöötamisele – Galways asuva GlasPort Bio toodetud tootevalikule. Tarbimiseks ohutuks osutunud peroksiidil põhinevad ühendid on läbinud ulatuslikud katsetused, mis näitavad nende tõhusust mäletsejaliste kääritamisel tekkiva metaaniheite vähendamisel.

Nendest uuringutest kõige lootustandvam toode on RumenGlas, mille peamise koostisosana kasutatakse kaltsiumperoksiidi. Professor Waters rõhutas selle kulutasuvust, prognoosides, et see oleks vaid ligikaudu 0.9–13 c inimese kohta päevas. Töörühm täheldas metaani emissioonide olulist vähenemist, võrreldes kontrollrühmaga, madala doosi puhul 17% ja suure annuse puhul 28%.

Lisaks metaani redutseerivatele omadustele on neil inhibiitoritel ka potentsiaalne jõudluskasu, suunates vesiniku ümber lenduvateks rasvhapeteks. See avastus pakub loomakasvatajatele põnevat väljavaadet, kuna paranenud jõudlus võib kompenseerida söödalisandi lisamise kulud nende tegevusse.

Ohutusnõuetele vastavuse tagamiseks läbib RumenGlase toode Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) hinnangu 2024. aasta alguses. Pärast heakskiitmist on see põllumeestele kättesaadav ja tõhus lahendus, kuna seda saab mugavalt manustada pelleti kujul.

Lisaks Teagasci uuenduslikule tööle rõhutasid teisedki konverentsi eksperdid metaaniheitmete vähendamise olulisust põllumajanduses. Arvatakse, et aretustavade edusammude ja vanusega seotud teguritega võitlemise abil saab veiste soolestikus eralduva metaani heitkoguseid 25. aastaks vähendada 2050%.

On ülioluline tunnistada, et iga metaaniheite allikas, olenemata loomade arvust või nende panusest globaalsesse soojenemisse, mängib kliimamuutustes olulist rolli. Rakendades tõhusaid strateegiaid ja tehnoloogiaid, nagu RumenGlas, saavad põllumehed oma tegevuse keskkonnamõju leevendamisel käegakatsutavalt kaasa aidata, mis viib lõpuks põllumajanduse jätkusuutlikuma tulevikuni.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on kasvuhoonegaaside heitkogused?

Kasvuhoonegaaside (GHG) heitkogused viitavad gaaside eraldumisele Maa atmosfääri, mis aitavad kaasa kasvuhooneefektile. Need gaasid püüavad soojust kinni ja põhjustavad globaalset soojenemist ja kliimamuutusi. Peamiste kasvuhoonegaaside hulka kuuluvad süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja fluoritud gaasid.

2. Miks on metaani emissiooni vähendamine põllumajanduses oluline?

Metaan on tugev kasvuhoonegaas, millel on süsinikdioksiidiga võrreldes oluliselt suurem globaalse soojenemise potentsiaal. Põllumajandussektoris pärinevad metaaniheitmed peamiselt kariloomadest, eriti mäletsejalistelt, näiteks veistelt. Metaani heitkoguste vähendamine põllumajanduses on kliimamuutuste leevendamiseks ja põllumajanduse jätkusuutlikkuse saavutamiseks ülioluline.

3. Mis on projekt "Meth-Abate"?

Projekt "Meth-Abate" on teadusalgatus, mille algatas Teagasc, Iirimaa põllumajandus- ja toiduarenduse asutus. Projekti eesmärk on välja töötada farmi jaoks sobivaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi loomakasvatusest tekkivate metaaniheitmete vähendamiseks. Selle esmane eesmärk on välja selgitada tõhusad meetodid põllumajanduse keskkonnamõju leevendamiseks, säilitades samas säästva tootmistava.

4. Mis on RumenGlas ja kuidas see toimib?

RumenGlas on Galways asuva GlasPort Bio poolt projekti „Meth-Abate” raames välja töötatud toode. See on oksüdeeriv metaani inhibiitor, mis kasutab aktiivse ühendina kaltsiumperoksiidi. RumenGlas toimib vesiniku neelajana, suunates vesiniku ümber lenduvateks rasvhapeteks, vähendades seeläbi mäletsejaliste kääritamisel tekkivat metaaniheidet. Seda manustatakse graanulite kujul, mistõttu on põllumajandustootjatel mugav lisada see loomasöödale.

5. Millised on RumenGlase kasutamise võimalikud eelised?

Lisaks metaani vähendavatele omadustele näitab RumenGlas kariloomadele potentsiaalset jõudlust. Vesiniku ümbersuunamisel lenduvateks rasvhapeteks võib see parandada loomade jõudlust, aidates kaasa tootlikkuse suurenemisele. See jõudluse paranemine võib potentsiaalselt korvata RumenGlase söödasse lisamise kulud, muutes selle põllumeestele majanduslikult elujõuliseks lahenduseks.

