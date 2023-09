NASA avastas eksoplaneedi K2-18 b atmosfääris süsinikku kandvad molekulid

NASA teatas, et James Webbi kosmoseteleskoobi andmed on näidanud "süsinikku kandvate" molekulide olemasolu eksoplaneedi K2-18 b atmosfääris. See avastus, mis asub umbes 120 valgusaasta kaugusel oma peremeestähe elamiskõlblikus tsoonis, täiendab Hubble'i kosmoseteleskoobi varasemaid vaatlusi, mis näitasid vesinikurikka atmosfääri ja vee-ookeaniga kaetud pinna olemasolu K2-18 b.

K2-18 b, mille 2015. aastal avastas Kepleri kosmoseteleskoop, tiirleb iga 33 päeva järel umbes 13 miljoni miili kaugusel oma peremehe punase kääbustähe ümber. Kuigi see vahemaa on ligikaudu üks kolmandik Merkuuri ja Päikese vahelisest kaugusest meie päikesesüsteemis, võimaldab asjaolu, et punased kääbustähed on väiksemad ja jahedamad, K2-18 b eksisteerimist elamiskõlblikus tsoonis, kus võib potentsiaalselt esineda vedelat vett.

"Mini-Neptuunina" on K2-18 b umbes 8.6 korda massiivsem kui Maa. Seda tüüpi eksoplaneete meie päikesesüsteemis ei eksisteeri ja astronoomidel on nende atmosfäärist piiratud arusaam. NASA usub aga, et need "Hycean" maailmad, nagu K2-18 b, pakuvad paljulubavat keskkonda elu eksisteerimiseks.

Webbi teleskoobi hiljutised vaatlused näitavad metaani ja süsinikdioksiidi olemasolu K2-18 b atmosfääris. Lisaks viitavad ammoniaagi nappus ja dimetüülsulfiidi avastamise võimalus planeedi vesinikurikka atmosfääri all olevatele ookeanidele.

Kuigi nende molekulide arvukus on märkimisväärne, märgib NASA, et see ei taga planeedi võimet elu toetada. K2-18 b raadius on suurem kui Maal ja selle ookean võib olla liiga kuum või üldse mitte vedel. Eksoplaneedi täiendavad vaatlused on vajalikud, et koguda rohkem andmeid ja saada selgem arusaam selle koostisest ja elamiskõlblikkusest.

Webbi teleskoop ei saa K2-18 b otse jälgida oma peremeestähe heleduse tõttu. Selle asemel tuginevad astronoomid transiidimeetodile, mille kaudu nad jälgivad tähe heleduse kerget tuhmumist, kui planeet tema eest möödub. See meetod võimaldab analüüsida valgust, mis läbib eksoplaneedi atmosfääri, andes ülevaate selle koostisest.

NASA rõhutab, et see avastus on alles algus, kuna potentsiaalsete elamiskõlbliku tsooni eksoplaneetide kohta on veel palju vaatlusi. Agentuur loodab, et Webbi tulevased vaatlused annavad palju teavet eksoplaneetide ja nende elu toetamise potentsiaali kohta.

Allikad: NASA, Cambridge'i ülikool