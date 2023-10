Uued avastused seavad väljakutse Veenuse atmosfääri tavapärasele mõistmisele

Viimastel aastatel on Veenus olnud tuntud oma karmi ja ebasõbraliku atmosfääri poolest. Kaks eraldiseisvat teadusrühma on aga teinud murrangulisi avastusi, mis võivad muuta meie ettekujutust selle naaberplaneedi atmosfäärinähtustest.

Üks planeediteadlaste meeskond pakkus välja teooria, mille kohaselt Veenuse atmosfääris täheldatud eredad sähvatused võivad olla põhjustatud meteooridest. See teooria on tekitanud uudishimu selle vastu, mis Veenusel tegelikult toimub, ja seab kahtluse alla tavapärase veendumuse, et sähvatusi seostatakse äikesetormidega.

2021. aastal tuvastas Parkeri päikesesond Veenuse öisest küljelt lähedalt möödalennul raadiolaineid, mida tuntakse kui "vilislaineid". Täheldati, et need lained, mis muudavad sagedust kiiresti, liiguvad allapoole Veenuse suunas, vastupidiselt sellele, mida võiks oodata, kui need oleksid põhjustatud välgust.

Kosmosefüüsik Harriet George ja tema meeskond Colorado Boulderi ülikoolis täheldasid nende Veenuse vileliste lainete huvitavat omadust. Nad väidavad, et nende lainete tekke põhjuseks võivad olla häired Veenuse nõrkades magnetväljades, mitte välk. Magnetvälja joonte nihkumisel ja taasühendamisel eraldub märkimisväärne kogus energiat, mis võib potentsiaalselt tekitada täheldatud vilelisi laineid.

Magnetilisi taasühendusi on seostatud erinevate nähtustega teistes keskkondades, nagu näiteks päikesetuule kiirendamine ja aurorade vallandamine Maal. Teadlaste sõnul on nende magnetiliste taasühenduste omadused kooskõlas võimega tekitada Veenuses vilelisi laineid.

Need avastused muudavad Veenuse atmosfääriprotsesside mõistmise keerukamaks. Kuigi ettekujutus pidevatest äikesetormidest Veenusel võib kahtluse alla seada, on selle vileliste lainete allikat ja olemust ümbritsev mõistatus süvenenud. See on äratanud huvi planeediteadlastes ja astronoomides, kes soovivad seda taevanaabrit edasi uurida.

