Teadlaste paljastatud kosmoseaparaatide mõju Maa ülemisele atmosfäärile

Teadlased on avastanud, et Maa atmosfääri ülakihti jäetud rakettide ja kosmoselaevade praht võib kliimale püsivalt mõjutada. Hiljuti ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuring näitas, et Maa stratosfääris leidub märkimisväärses koguses alumiiniumi ja eksootilisi metalle. Teadlaste meeskond suutis tuvastada, et need haruldased metallid pärinevad kosmoselaevadest, mis põlesid tagasi sisenemise ajal. See leid tekitab muret selle pärast, kuidas kasvav kosmosetööstus mõjutab Maa ülemist atmosfääri.

Uuring hõlmas spetsiaalse uurimislennuki kasutamist, mis oli varustatud tundliku tööriistaga, et koguda atmosfääri aerosoole. Kogutud andmed näitasid, et enam kui 20 elementi, sealhulgas liitium, alumiinium, vask ja plii, esines kosmoseaparatuuris kasutatavate suhetes. Neid metalle leiti umbes 10% väävelhappe osakestest, mis on olulised osoonikihi kaitsmiseks ja puhverdamiseks.

Kasvav rakettide startide arv aitab kaasa nende metalliosakeste kuhjumisele stratosfääri. 2022. aastal toimus rekordilised 180 raketi starti ja see arv peaks suurenema, kuna kosmosetööstus jätkab satelliitide ja kosmoselaevade saatmist. Teadlased rõhutasid vajadust mõista inimeste kosmoselendude mõju planeedile, eriti osoonikihile, mis mängib Päikese kahjuliku kiirguse neelamisel üliolulist rolli.

Uuringu tulemused rõhutavad Maa atmosfääris toimuvate muutuste uurimise ja mõistmise kiireloomulisust. Inimtegevuse ja kosmosetegevuse mõju võib olla olulisem, kui varem ette kujutati. Kosmoseuuringute võimalike tagajärgede paremaks mõistmiseks ja leevendamiseks on oluline seada prioriteediks meie planeedi teadusuuringud.

