Kosmoseprügi mõju Maa atmosfäärile

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uus uuring paljastab, et rakettidest ja kosmoseaparaatidest järelejäänud osadest koosnev kosmosepraht avaldab potentsiaalselt püsivat mõju Maa kliimale. Teadlased viisid läbi uurimismissiooni, kasutades atmosfääri analüüsimiseks spetsiaalsele uurimistasandile kinnitatud tundlikku tööriista ning leidsid Maa stratosfäärist märkimisväärses koguses alumiiniumi ja eksootilisi metalle.

Teadlased suutsid neid haruldasi metalle sobitada rakettides ja satelliitides kasutatavatega, mis näitab, et aurustunud metall pärines tõenäoliselt kosmoseaparaadist, mis atmosfääri tagasi sisenemisel põles. Professor Daniel Cziczo, uuringu kaasautor, rõhutab selle inimtekkelise materjali leidmise tähtsust väidetavalt puutumatus atmosfääri piirkonnas. Ta rõhutab, et stratosfääris, mis on atmosfääri stabiilne piirkond, toimuvaid muutusi tuleb lähemalt uurida.

Uuringu eesmärk oli käsitleda pikaajalist kahtlust, et Maa ülemist atmosfääri mõjutab kasvav kosmosetööstus. Selle maapinnast kuni 51 kilomeetri kõrgusele ulatuva ala uurimine on aga tohutult keeruline. Uurimise läbiviimiseks kasutasid teadlased NASA WB-57 lennukit, et proovida atmosfääri 19 kilomeetri kõrgusel Alaskal.

Proovide analüüs näitas, et metalle oli umbes 10% väävelhappeosakestest, mis moodustavad suurema osa stratosfääri osakestest ning aitavad kaasa osoonikihi kaitsmisele ja puhverdamisele. Lisaks avastasid teadlased rohkem kui 20 elementi, mille suhted olid kooskõlas kosmoseaparatuuris kasutatavate suhetega. Nimelt leiti kosmoselaevade taassisenemisel tekkivaid metalle nagu liitium, alumiinium, vask ja plii palju rohkem kui looduslikus kosmilises tolmus leiduvaid metalle.

See uuring on tehtud ajal, mil kosmosetööstus kogeb enneolematut kasvu – 180. aastal tehti rekordilised 2022 raketti, võrreldes 136 raketiga 2021. aastal. Kuna Maa orbiidile ja kaugemale saadetakse üha rohkem satelliite ja kosmoselaevu, suureneb ka sinna siseneva prahi hulk. oodatakse atmosfääri tõusu. Rakettide ja satelliitide taassisenemine, samuti satelliitide langemine läbi atmosfääri aitavad kaasa nende aerosooliosakeste esinemisele stratosfääris.

Stratosfäär mängib Maa kliimasüsteemis olulist rolli. See on koduks osoonikihile, mis neelab osa Päikese kiirgusest, takistades selle jõudmist planeedi pinnale. Osoonikiht on oluline kõigi Maal elavate olendite kaitsmiseks ja ilma selleta oleks elu sellisena, nagu me teame, tõenäoliselt võimatu.

See uurimus toob esile märkimisväärse mõju, mida inimeste okupatsioon ja kosmoselennud võivad meie planeedile avaldada. Selles rõhutatakse tungivat vajadust mõista ja prioriseerida Maa uurimist, et leevendada kosmosetööstuse tegevusest tulenevaid võimalikke tagajärgi.

