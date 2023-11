Sukeldumine röntgenikiirguse hajumise jõusse: materjalide saladuste paljastamine

SLAC National Accelerator Laboratory teadlased viisid hiljuti lõpule Linaci koherentse valgusallika (LCLS), maailma esimese kõva röntgenkiirguse vabaelektronlaseri (XFEL) suure uuenduse. See uuendus muudab XFEL-kiire keskmiselt 10,000 8,000 korda heledamaks ja annab XNUMX korda rohkem impulsse sekundis, võimaldades teha murrangulisi uuringuid erinevates teadusvaldkondades.

LCLS-i täiustatud võimaluste täielikuks kasutamiseks on välja töötatud tipptasemel teaduslikud instrumendid ja tehnikad. Kaks märkimisväärset instrumenti, chemRIXS ja qRIXS, kasutavad materjalide omaduste uurimiseks meetodit, mida nimetatakse resonantse mitteelastseks röntgenikiirguse hajumiseks (RIXS). Röntgenimpulsse materjalilt hajutades juhitakse sügaval aatomite sees olevad elektronid kõrgema energiaga olekutesse. Kui need elektronid tagasi asetsevad, kiirgavad nad valgust, võimaldades teadlastel materjali omadusi üksikasjalikult analüüsida.

See RIXS-i tehnika on kiiresti arenenud, pakkudes väärtuslikku teavet materiaalse käitumise kohta, mida pole võimalik saada muude meetodite abil. LCLS-i täiendusega saab RIXS nüüd jäädvustada materjalide dünaamilist muutumist aja jooksul. Teadlased saavad jälgida elektroonilise laengu, pöörlemise, aatomivibratsiooni ja interaktsioonide vastastikust mõju, mis kõik toimuvad ülikiiretel ajavahemikel. See muundamisvõime on võimalik tänu LCLS-II suurenenud heledusele.

Üks RIXS-i põnev rakendus on fotosünteesis osaleva valgukompleksi fotosüsteem II (PS-II) uurimine. Üleminekumomente ja elektrilaengu voolu PS-II vee jagamise protsessi ajal saab uurida chemRIXS-i abil. See uurimus võib aidata kaasa puhtamate ja tõhusamate kunstlike fotosünteesisüsteemide arendamisele.

qRIXSis keskenduvad teadlased kvantmaterjalide omaduste lahtiharutamisele, millel on sellised intrigeerivad nähtused nagu toatemperatuuril ülijuhtivus. Kupraatidena tuntud vaskoksiidid pakuvad erilist huvi tänu nende võimele kanda ootamatult kõrgel temperatuuril nulltakistusega elektrivoolu. Laengutiheduse laineid ja nende üleminekuid uurides püüavad teadlased valgustada mehhanisme, mis on kõrgtemperatuurse ülijuhtivuse aluseks.

Teine instrument, Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), võimaldab teadlastel mõõta ülilühikesi röntgenimpulsse, mis kestavad vaid attosekundeid. See enneolematu tehnika, mille nimeks on röntgenlaseriga täiustatud attosekundiimpulsside genereerimine (XLEAP), pakub väga täpset ülevaadet aatomi- ja molekulaarprotsesside dünaamikast.

Nende instrumentide ja tehnikate abil saavad LCLS-i teadlased lahti harutada materjalide saladusi, nihutades teadusliku mõistmise piire füüsika, keemia ja bioloogia valdkonnas.

FAQ

Mis on LCLS-i uuenduse eesmärk?

Linaci koherentse valgusallika (LCLS) uuendamise eesmärk on märkimisväärselt suurendada röntgenkiirguse vabaelektronlaseri (XFEL) heledust ja pulsisagedust, võimaldades teha murrangulisi uuringuid erinevates teadusvaldkondades.

Mis on resonantne mitteelastne röntgenikiirguse hajumine (RIXS)?

Resonantse mitteelastne röntgenikiirguse hajumine (RIXS) on tehnika, mis hõlmab röntgenimpulsside hajutamist materjalilt, suunates elektronid sügavale selle aatomitesse kõrgemasse energiasse. Mõõtes kiirgavat valgust, kui elektronid asetsevad tagasi, saavad teadlased üksikasjaliku ülevaate materjali omadustest.

Mida saab RIXS paljastada, mida teised meetodid ei suuda?

RIXS võib pakkuda väärtuslikku teavet materjalide käitumise kohta, mis pole muude meetodite kaudu kättesaadav. See võimaldab teadlastel jäädvustada dünaamilisi muutusi aja jooksul, jälgida energiavoogu materjalides ja uurida elektroonilise laengu, spinni, aatomivibratsiooni ja vastastikmõjusid.

Mis tähtsus on fotosüsteemi II (PS-II) uurimisel chemRIXSi abil?

PS-II uurimine chemRIXS-i abil aitab teadlastel mõista üleminekuhetki ja elektrilaengu voolu fotosünteesi vee jagamise protsessis. Need teadmised võivad aidata kaasa tõhusamate kunstlike fotosünteesisüsteemide väljatöötamisele, mis toodavad taastuvenergiat.

Mis on kvantmaterjalid ja miks need olulised on?

Kvantmaterjalidel on ainulaadsed omadused ja nähtused aatomiskaalal, pakkudes potentsiaalseid läbimurdeid erinevates tehnoloogilistes rakendustes. Nende materjalide, näiteks vaskoksiidide (kupraatide) uurimine võib anda ülevaate toatemperatuuri ülijuhtivuse kohta ja edendada meie arusaamist kõrge temperatuuriga ülijuhtidest.

Mida on võimalik saavutada Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO) instrumendiga?

TMO instrument võimaldab teadlastel mõõta ultralühikesi röntgenimpulsse attosekundilise aja jooksul. See võimalus võimaldab üksikasjalikult jälgida aatomi- ja molekulaarprotsesse, avades uksed keemia ja füüsika põhidünaamika mõistmiseks.