Mitokondriaalse DNA roll inimese paljunemisel

See artikkel uurib uusi uuringuid, mis kinnitavad teaduslikku arusaama, et mitokondriaalne DNA (mtDNA) pärineb eranditult emalt. Ajakirjas Nature Genetics avaldatud uuring tehti Oregoni tervise- ja teadusülikooli ja teiste institutsioonide koostöös.

Varem arvati, et isapoolne mtDNA elimineeriti pärast viljastamist, kuid uuringus leiti, et küpsetes spermatosoidides on väike arv mitokondreid, kuigi neil puudub puutumata mtDNA. Teadlased avastasid ka, et spermarakkudel puudub mtDNA säilitamiseks vajalik valk. Selle väljajätmise põhjus on praegu teadmata, kuid see võib olla seotud sperma suure energiavajadusega viljastamise ajal, mis võib viia mtDNA mutatsioonide kuhjumiseni.

Seevastu arenevad munarakud, mida tuntakse munarakkudena, toetuvad energia saamiseks peamiselt ümbritsevatele rakkudele ja säilitavad suhteliselt puutumatu mtDNA. See eristus aitab kaasa eranditult emapoolse mtDNA pärimise evolutsioonilisele eelisele, kuna see piirab haigust põhjustavate mtDNA mutatsioonide riski järglastel. Mutatsioonid mtDNA-s võivad põhjustada surmavaid häireid, mis mõjutavad suure energiavajadusega organeid, nagu süda, lihased ja aju.

Teadaolevate mtDNA häirete edasikandumise vältimiseks on välja töötatud mitokondriaalne asendusravi (MRT). MRT hõlmab mutantse mtDNA asendamist terve mtDNA-ga doonormunadest in vitro viljastamise kaudu. MRT kliinilised uuringud USA-s on aga praegu piiratud ning katseid tehakse ka teistes riikides, näiteks Ühendkuningriigis ja Kreekas.

Uuel avastusel mtDNA rolli kohta sperma küpsemisel ja viljastumisel on oluline mõju inimese viljakusele ja sugurakkude ravile. MtDNA hooldusega seotud valkude funktsiooni mõistmine võib viia edusammudeni viljatusravi ja kunstliku viljastamise tehnoloogiate valdkonnas.

Allikas: ANI | | Postitas Tapatrisha Das, Washington Dc, 20. september 2023

Mõisted:

– Mitokondriaalne DNA (mtDNA): mitokondrites talletatud geneetiline kood, mis toimib iga keharaku jõuallikana.

– Ootsüüt: arenev munarakk.

– Mitokondriaalne transkriptsioonifaktor A (TFAM): valk, mis on oluline mtDNA säilitamiseks.

– Mitokondriaalne asendusravi (MRT): meetod mutantse mtDNA asendamiseks terve mtDNA-ga in vitro viljastamise teel.

Allikas: Lisainfot ei esitata.