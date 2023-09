Kolme keha probleem: matemaatikud avastavad 12,000 XNUMX uut lahendust

Matemaatikute meeskond kogu maailmast väidab, et on leidnud 12,000 XNUMX uut lahendust kurikuulsalt keerulisele kolmekehaprobleemile füüsikas ja matemaatikas. Kolme keha probleem hõlmab keerukat ülesannet arvutada stabiilsed orbiidid, kui kolm objekti interakteeruvad üksteisega gravitatsiooniliselt. Kui kahekehalisi süsteeme saab kirjeldada vaid mõne matemaatilise võrrandiga, siis kolmanda keha lisamine muudab matemaatika oluliselt keerulisemaks.

Isaac Newton sõnastas liikumisseadused üle 300 aasta tagasi ja sellest ajast peale on matemaatikud tegelenud kolme keha probleemile lahenduste leidmisega. Need uued avastused, mis avaldati arXivi andmebaasi eeltrükina, annavad olulise täienduse olemasolevatele teadmistele, mis koosnesid vaid mõnesajast stsenaariumist.

Kolme keha probleemi äsja avastatud orbiidid on keerulised ja keerdunud, meenutades kringlit ja kritseldusi. Kolm hüpoteetilist objekti saavad alguse puhkeseisundist ja tõmmatakse seejärel gravitatsioonilise külgetõmbe tõttu erinevate spiraalidena üksteise poole. Pärast üksteisest möödumist liiguvad nad üksteisest kaugemale, kuni gravitatsioon toob nad uuesti kokku, korrates seda mustrit lõputult. Uuringu autor Ivan Hristov usub, et parema tehnoloogiaga võiksid nad potentsiaalselt leida viis korda rohkem lahendusi.

Kuigi universumis on tavalised kolmekehalised süsteemid, kus on arvukalt tähesüsteeme, mis sisaldavad mitut planeeti või üksteise ümber tiirlevat tähte, on nende äsja avastatud orbiitide stabiilsus nende praktilise kasutamise seisukohast ülioluline. Astronoomid võiksid neid lahendusi kosmose paremaks mõistmiseks kasutada, kuid kui orbiidid ei ole stabiilsed, ei pea need päris tähesüsteemides vastu.

Stabiilsuse kindlaksmääramiseks on vaja täiendavaid uuringuid, kuna muud jõud võivad orbiidi mustreid häirida. Louisiana osariigi ülikooli astronoom Juhan Frank väljendab nende uute orbiitide stabiilsuse suhtes skeptilisust. Ta viitab sellele, et kolmekehalised süsteemid kipuvad lagunema kahendsüsteemiks ja kolmandaks kehaks, mis pääseb välja, tavaliselt neist kolmest kõige väiksema massiga.

Sellest hoolimata on need uued lahendused teoreetilisest vaatenurgast märkimisväärne matemaatiline saavutus. Olenemata sellest, kas need on stabiilsed või ebastabiilsed, aitavad need oluliselt kaasa kolme keha probleemi mõistmisele ja neil on suur teoreetiline tähtsus.

