Maakoore alt avastati tohutu ookean

Teadlased on teinud murrangulise avastuse – maakoore all on peidus tohutu ookean. Vesi, mida hoitakse rõngaswoodiidina tuntud kivis, asub 400 miili maa all. See leid on viinud arusaamisele, et maapinna all on kolm korda rohkem vett kui kõigis ookeanides kokku.

Vett hoitakse ainulaadses olekus, mida nimetatakse käsnataoliseks olekuks, mis ei ole vedel, tahke ega gaasiline, vaid neljas olek. Ringwoodiidi kristallstruktuur võimaldab sellel meelitada vesinikku ja püüda vett, muutes selle käsnana.

Geofüüsik Steve Jacobsen, kes on üks avastuse taganud meeskonnast, ütles: "Ma arvan, et me näeme lõpuks tõendeid kogu Maa veeringluse kohta, mis võib aidata selgitada tohutut kogust vedelat vett meie elamiskõlbliku planeedi pinnal."

Avastus tehti maavärinaid uurides ja seismomeetrite poolt kogutud lööklaineid analüüsides. Nende seismiliste näitude abil kinnitati vee olemasolu kivis.

Sellel avastusel on oluline mõju meie arusaamale Maa veeringest ja meie planeedi tohutust veekogusest. Samuti heidab see valgust maakoore all peituvatele saladustele ja toob esile looduse pideva ime.

Lisaks sellele tähelepanuväärsele leiule avastasid teadlased hiljuti veealuse roboti abil vulkaanilise maakoore all täiesti uue ökosüsteemi. Need avastused tuletavad meile meelde, et meie planeedi ja selle varjatud saladuste kohta on veel palju õppida.

