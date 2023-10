Teadlaste sõnul on maakoore all peidus tohutu ookean

Teadlased on teinud hämmastava avastuse: maakoore all on peidus tohutu ookean, mis sisaldab kolm korda rohkem vett kui kõik planeedi pinnal olevad ookeanid. Vett hoitakse 400 miili maa all asuvas kivis, mida nimetatakse ringwoodiidiks.

2014. aastal avaldatud uuringud näitasid, et vesi ladestub vahevöö kivimis ainulaadses olekus, mida tuntakse kui käsnataolist olekut, mis ei ole vedel, tahke ega gaas, vaid pigem neljas olek. See avastus avab võimaluse kogu Maa veeringeks, mis seletab vedela vee rohkust planeedi pinnal.

Geofüüsik Steve Jacobsen, kes on osa leidude taga olevast meeskonnast, selgitas rõngasvuudiidi tähtsust, kirjeldades seda kui "käsna", mis võib meelitada vesinikku ja püüda vett. Ringwoodiidi kristallstruktuur võimaldab sellel absorbeerida sügaval vahevöö sees märkimisväärsel hulgal vett, pakkudes teadlastele puuduvat lüli Maa veejaotuse mõistmisel.

Teadlased tegid selle murrangulise avastuse, uurides seismilist aktiivsust ja maavärinate tekitatud lööklaineid. Selle analüüsi abil tuvastasid nad vee olemasolu ringwoodiidis sügaval pinna all. Kui kivi sisaldab vaid 1% vett, tähendab see, et maa all on kolm korda rohkem vett kui kõigis Maa ookeanides kokku.

See maakoore all peidetud ookeani avastamine ei ole ainus hiljutine läbimurre teadusuuringutes. Teadlased avastasid veealuse robotiga vulkaanilist maakoort uurides ka täiesti uue ökosüsteemi. Need avastused rõhutavad meie planeedi uurimata valdkondade ulatust.

Allikad:

– Teaduslik artikkel pealkirjaga „Dehüdratsiooni sulamine alumise vahevöö ülaosas”

– Geofüüsik Steve Jacobsen