Massiivne krüovulkaaniline komeet läheneb Maale

Astronoomid on teinud erakordse avastuse – Mount Everestist kolm korda suurema komeedi, tuntud kui 12P/Pons-Brooks, mis on kosmoses plahvatanud ja suundub nüüd Maa poole. See komeet kuulub haruldasesse kategooriasse, mida nimetatakse krüovulkaanilisteks komeetide või külmade vulkaani komeetide hulka, mis koosnevad jääst, tolmust ja gaasidest. Sellel on tahke tuum, mille läbimõõt on hinnanguliselt umbes 18.6 miili (30 km). Kui päike soojendab oma krüomagmat, tekib komeedi sees rõhk, mis lõpuks põhjustab lämmastiku ja süsinikmonooksiidi plahvatusi. Need plahvatused põhjustavad külmunud prahi paiskamise läbi komeedi kesta luumurdude, mille tulemuseks on selle eriline kuju, mis meenutab paari sarve või hobuseraua.

Hoolimata komeedi plahvatusohtlikust käitumisest, ei pea Maaga kokkupõrke pärast muretsema. Arvatakse, et Pons-Brooks jätkab purskamist Maale lähenedes, kuid lähimal lähenemisel jääb see ohutusse kaugusesse 232 miljonit km (144 miljonit miili). See ulatub tunduvalt kaugemale Maalähedaste objektide (NEO-de) levialast, mis tavaliselt mööduvad meie planeedist 120 miljoni miili raadiuses.

Kuigi komeet Maale ohtu ei kujuta, pakub see taevavaatlejatele haruldast võimalust. Viimati oli Pons-Brooks palja silmaga nähtav 1954. aastal ning kõige heledam on see eeldatavasti 2024. aasta mai ja juuni öises taevas, ehkki aprillis on see meie planeedile kõige lähemal. 2. juuni 2024 õhtul saavutab komeet eeldatavasti oma heleduse tipu. Pärast lähimat lähenemist naaseb Pons-Brooks Päikesesüsteemi välisosale ja on taas nähtav alles 2095. aastal.

Praegu Heraklese tähtkujus asuv Pons-Brooks on ida-kirde suunal vaadeldav 36 kraadi kõrgusel horisondi kohal. Selle suursugusus nii suuruse kui ka haruldase nähtavuse poolest muudab selle krüovulkaanilise komeedi hämmastavaks taevasündmuseks, mille tunnistajaks.

Allikas: allikaartikkel