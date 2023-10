Kolossaalne komeet, mida tuntakse nime all 12P/Pons-Brooks, läheneb kiiresti Maale, ilmutades oma tähelepanuväärseid tunnuseid, mida tuntakse sarvedena. Hoolimata sellest, et hiljuti toimus nelja kuu jooksul teine ​​suur purse, on need silmapaistvad omadused jätkuvalt nähtavad. Mis muudab selle komeedi veelgi ainulaadsemaks, on selle tipus paiknev aktiivne vulkaan. Sellel massiivsel, ligikaudu linna suurusel komeedil on vulkaan, mis peaks uuesti purskama, vaid mõni kuu pärast esialgset plahvatust. Jätkates oma teekonda päikese poole, kiirgab see eeldatavasti välja vapustava gaasi- ja jääpilve, mis meenutab komeedi pinnalt välja ulatuvat sarvepaari.

Krüovulkaaniliseks komeediks liigitatud 12P/Pons-Brooksi südamiku läbimõõt on umbes 30 kilomeetrit. See tuum koosneb gaasi, tolmu ja jää kombinatsioonist, mida ühiselt nimetatakse krüomagmaks. Komeedi tuum on ümbritsetud gaasikattega, mida nimetatakse koomaks. Kui tuuma temperatuur tõuseb, laseb see kosmosesse plahvatusi.

Eksperdid on märkinud komeedi iseloomulike sarvede laienemist ja arengut. Mõned on isegi teinud võrdlusi, kõrvutades komeedi ebakorrapärast kuju ulme kosmoselaevadega, nagu Tähesõdade Millennium Falcon. Kooma ebakorrapärane kuju on tingitud komeedi tuuma anomaaliatest. Briti astronoomiaakadeemia astronoom Richard Miles selgitas, et gaaside pikaajaline paisumine komeedis kujundab selle ebakorrapärase kuju.

Lähipäevil eeldatakse, et komeedi kooma laieneb veelgi, rõhutades veelgi tema tähelepanuväärseid sarvi. See erakordne taevanähtus kütkestab Maa elanikke 21. aprillil 2024, enne kui komeedi tagasi Päikesesüsteemi äärealade suunas liigutab. Kuid see naaseb alles 2095. aastal.

