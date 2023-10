Kolossaalne krüovulkaaniline komeet läheneb Maale

Teadlased on teatanud kolossaalse komeedi avastamisest, mis on kolm korda suurem kui Mount Everest ja mis läheneb Maale kiiresti. Siiski pole põhjust muretsemiseks, kuna komeet ei ole meie planeediga kokkupõrkekursil. Selle asemel peaks see olema palja silmaga nähtav, kui see jõuab Maale lähima punktini 21. aprillil 2024.

See taevakeha, mille nimi on 12P/Pons-Brooks, on klassifitseeritud krüovulkaaniliseks komeediks. Seda tüüpi komeetidel on tahke südamik, mis ulatub muljetavaldavalt 18.6 miili (30 km) kaugusele ja koosneb jää, tolmu ja gaaside segust. Kui päike komeeti soojendab, suureneb rõhk tuumas, mistõttu lämmastik ja süsinikmonooksiid paiskuvad komeedi väliskihis olevate pragude kaudu välja, tekitades jäiseid kilde.

Pons-Brooks on nelja kuu jooksul kaks korda läbi elanud plahvatusohtliku sündmuse, andes sellele iseloomuliku sarvetaolise kuju. Mõned vaatlejad on isegi võrrelnud selle välimust Tähesõdade frantsiisi Millennium Falconiga. Suuruse poolest on see komeet võrreldav tuntud Halley komeediga, mis oli viimati ilma teleskoobita nähtav 1954. aastal. Pons-Brooksil on sarnane päikese orbiit 71 aastat ja seetõttu klassifitseeritakse see Halley tüüpi komeediks. .

Kui Pons-Brooks läheneb 2024. aasta aprillis Maale lähimale punktile, võivad taevavaatlejad oodata selle heleduse tipphetke 2. juunil 2024. Pärast seda tihedat kohtumist jätkab komeet oma teekonda tagasi Päikesesüsteemi kaugematesse aladesse, järgmise eeldatava tagasitulekuga 2095. aastal.

Praegu asub komeet Heraklese tähtkujus, nähtav ida-kirde suunas, umbes 36 kraadi horisondi kohal. Kui komeet jätkab oma teekonda Maa poole, on oodata uusi, potentsiaalselt veelgi märkimisväärsemaid purskeid.

Kuigi Pons-Brooks on muljetavaldav, on meie kosmilise naabruskonna kõige tormilisem vulkaaniline komeet 29P/Schwassmann-Wachmann. See hiiglaslik komeet, mille laius on 37 miili (60 km), tiirleb ümber päikese Jupiterist hämmastava kiirusega 26,000 20 miili tunnis. Arvatakse, et see purskab umbes 12 korda aastas ja viimase 2022 aasta võimsaim purse toimus XNUMX. aasta detsembris, paiskudes kosmosesse umbes miljon tonni krüomagmat.

Allikad:

– Allikas artikkel: "Teadlased teatavad, et kolossaalne komeet, mis on Mount Everestist kolm korda suurem, puhkes kosmosesse ja kihutab nüüd Maa poole. Ärevuseks pole aga põhjust: komeet meiega kokku ei põrka. Selle asemel peaks see olema palja silmaga nähtav Maale lähima punkti ümber 21. aprillil 2024. (URL puudub)

– Definitsioonid: krüovulkaaniline komeet, 12P/Pons-Brooks, Halley komeet (URL-i pole esitatud)