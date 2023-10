Äsja leitud CCTV kaadrid paljastavad Melbourne'is valjule paugule eelnenud valgussähvatuse

Austraalia kirdeosas Melbourne'ist pärit CCTV kaadrid on jäädvustanud äkilise valgussähvatuse, millele järgnes tugev pauk, jättes elanikud hämmingus. Doreeni elaniku tehtud videol on näha eredat valgussähvatust ja plahvatuslikku heli. Murelikud ümbruskonna elanikud, nagu Balwyn ja Doncaster, otsisid vastuseid sotsiaalmeediast.

Kuigi spekulatsioone oli mitmesuguseid, usub Austraalia riikliku ülikooli astronoom Brad Tucker, et nähtuse põhjustas tõenäoliselt meteoriidi lagunemine. Ta selgitab, et kui kiiresti liikuv asteroid siseneb Maa atmosfääri, tekitab eralduv energia helibuumi, mille tulemuseks on plahvatuslik heli. Tucker rõhutab ka, et pole ebatavaline, et sellised sündmused lokaliseeritakse ja nende tunnistajaks on teatud piirkondade elanikud.

Tucker hindab välgu ja plahvatuse suuruse põhjal asteroidi laiuseks umbes 4–16 tolli, mis on ligikaudu korvpalli suurune. Asteroidi fragmendid oleksid atmosfääri sisenedes põlenud või jõudnud Maale.

Kuigi teadlased oskavad tuvastada suuremaid kui 100 meetrit asteroide, võivad väiksemad, nagu hiljutine juhtum, jääda avastamata alles vahetult enne kokkupõrget. Tucker rahustab, et dinosauruste väljasuremise eest vastutavale suurusele sarnase asteroidi Maale tabamine on äärmiselt ebatõenäoline. Väiksemad asteroidid võivad siiski vabastada märkimisväärses koguses energiat.

Tunnistajad, näiteks Jason Busuttil Langwarrinist, teatasid, et nägid meteoori Dandenongide suunas. CCTV kaadrid on andnud väärtuslikke tõendeid teadlastele, kes neid taevasündmusi uurivad.

